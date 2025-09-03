Практика судов
  1. В мире

Прокуратура Германии требует пожизненного заключения для сирийца, смертельно ранившего людей на фестивале

21:51, 3 сентября 2025
27-летний сириец признался в совершении преступления на городском фестивале.
Прокуратура Германии требует пожизненного заключения для сирийца, смертельно ранившего людей на фестивале
Фото: dpa
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральная прокуратура Германии настаивает на пожизненном заключении с признанием особой тяжести вины для 27-летнего сирийца Иссы Аль-Хасана, который признался в совершении ножевого нападения во время городского фестиваля в Золингене летом 2024 года. Об этом сообщило издание Spiegel.

Во время судебного процесса Аль-Хасан признал свою вину, но сначала пытался представить себя как жертву манипуляций со стороны партнера по телеграм-чату, отметил представитель Федеральной прокуратуры. «Только в конце слушаний свидетелей он раскрыл свое истинное лицо – лицо джихадиста и исламиста», – заявил прокурор.

Нападение в Золингене привело к гибели трех человек, еще несколько человек получили серьезные ранения. По данным прокуратуры, Исса Аль-Хасан радикализировался с конца 2019 года. Свое преступление он называл местью за действия Израиля в секторе Газа, а в другом случае – возмездием за массовые убийства мусульман в нескольких странах. Перед атакой он присягнул на верность халифу «Исламского государства» и записал видеообращение, в котором признался в своих намерениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура убийство теракт Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео