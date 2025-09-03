Прокуратура Германии требует пожизненного заключения для сирийца, смертельно ранившего людей на фестивале

27-летний сириец признался в совершении преступления на городском фестивале.

Фото: dpa

Федеральная прокуратура Германии настаивает на пожизненном заключении с признанием особой тяжести вины для 27-летнего сирийца Иссы Аль-Хасана, который признался в совершении ножевого нападения во время городского фестиваля в Золингене летом 2024 года. Об этом сообщило издание Spiegel.

Во время судебного процесса Аль-Хасан признал свою вину, но сначала пытался представить себя как жертву манипуляций со стороны партнера по телеграм-чату, отметил представитель Федеральной прокуратуры. «Только в конце слушаний свидетелей он раскрыл свое истинное лицо – лицо джихадиста и исламиста», – заявил прокурор.

Нападение в Золингене привело к гибели трех человек, еще несколько человек получили серьезные ранения. По данным прокуратуры, Исса Аль-Хасан радикализировался с конца 2019 года. Свое преступление он называл местью за действия Израиля в секторе Газа, а в другом случае – возмездием за массовые убийства мусульман в нескольких странах. Перед атакой он присягнул на верность халифу «Исламского государства» и записал видеообращение, в котором признался в своих намерениях.

