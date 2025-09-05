У Малайзії запустили перший у світі банк на базі ШІ

Ryt AI може допомогти з оплатою рахунків, відстеженням витрат, пояснити фінансові основи простими словами чи надати кредит.

Фото: boom-malaysia.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Малайзії запустили перший у світі мобільний банк на базі штучного інтелекту, який отримав назву Ryt Bank, пише PR Newswire.

Застосунок випустила малайзійська група YTL у партнерстві з сінгапурською технологічною компанією Sea Ltd. Він працює на основі Ryt AI — банківського помічника, створеного на базі першої малайзійської мовної моделі ILMU.

За словами розробників, Ryt AI ставить персоналізацію в основу, адаптуючись до звичок користувача, уподобань та мови, щоб зробити кожну взаємодію інтуїтивно зрозумілою, знайомою та легкою.

Наразі застосунок працює на малайзійській, англійській та на мові мангліш, а з вересня 2025 року буде доступний і мандаринською.

Ryt AI може допомогти з оплатою рахунків, відстеженням витрат, пояснити фінансові основи простими словами чи надати кредит.

Також банк пропонує щоденне нарахування відсотків на заощадження та інші інструменти для управління фінансами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.