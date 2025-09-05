В Малайзии запустили первый в мире банк на базе ИИ

Ryt AI может помочь с оплатой счетов, отслеживанием расходов, объяснить финансовые основы простыми словами или предоставить кредит.

В Малайзии запустили первый в мире мобильный банк на базе искусственного интеллекта, который получил название Ryt Bank, пишет PR Newswire.

Приложение выпустила малайзийская группа YTL в партнерстве с сингапурской технологической компанией Sea Ltd. Оно работает на основе Ryt AI — банковского помощника, созданного на базе первой малайзийской языковой модели ILMU.

По словам разработчиков, Ryt AI ставит персонализацию в основу, адаптируясь к привычкам пользователя, предпочтениям и языку, чтобы сделать каждое взаимодействие интуитивно понятным, знакомым и легким.

Сейчас приложение работает на малайзийском, английском и языке манглиш, а с сентября 2025 года будет доступно и на мандаринском.

Также банк предлагает ежедневное начисление процентов на сбережения и другие инструменты для управления финансами.

