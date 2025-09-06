Пентагон уклав контракт для впровадження штучного інтелекту у війська

Армія США використовуватиме ШІ для швидшої обробки даних.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пентагон підписав угоду з каліфорнійським стартапом TurbineOne на суму 98,9 млн доларів для інтеграції технологій штучного інтелекту в піхотні підрозділи. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Програмне забезпечення дозволить військовим розпізнавати дрони та інші загрози навіть у разі глушіння зв’язку. Система працює на ноутбуках, смартфонах і безпілотниках, забезпечуючи військових оперативними даними для ухвалення рішень без залучення віддалених аналітиків.

Ініціатива стала частиною політики колишнього міністра оборони США Ллойда Остіна, спрямованої на заміну дорогих застарілих систем сучасними дронами та технологіями ШІ.

«Це наймінливіше й найневизначеніше середовище, в якому ми коли-небудь діяли», — наголосив директор зі стратегії та трансформації армії США Ендрю Еванс.

За його словами, головна мета — обробляти інформацію «у 10–25 разів швидше за противників».

Видання вказує, що TurbineOne встановив рекорд за швидкістю укладання довгострокового контракту з Пентагоном. У процесі тестування компанія щотижня вносила понад 200 змін, базуючись на відгуках військових.

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.