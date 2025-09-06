Дональд Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни

Очільник Пентагону Піт Гегсет тепер має посаду «міністра війни».

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни.

Таким чином повернув відомству назву, яка була до 1947 року.

«Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни», — заявив він.

Згідно з указом, очільник Пентагону Піт Гегсет тепер має посаду «міністра війни». Зокрема, він перейменував свою сторінку в Х.

