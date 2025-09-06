Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в Министерство войны

Глава Пентагона Пит Хегсет теперь занимает должность «министра войны».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны.

Таким образом вернул ведомству название, которое было до 1947 года.

«Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выигрывали все войны до этого и между ними — а потом мы решили пойти другим путем и поменяли название на Министерство обороны. Так что теперь мы возвращаемся к названию Министерство войны», — заявил он.

Согласно указу, глава Пентагона Пит Хегсет теперь имеет должность «министра войны». В частности, он переименовал свою страницу в Х.

