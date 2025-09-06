Пентагон заключил контракт для внедрения искусственного интеллекта в войска

Армия США будет использовать ИИ для более быстрой обработки данных.

Пентагон подписал соглашение с калифорнийским стартапом TurbineOne на сумму 98,9 млн долларов для интеграции технологий искусственного интеллекта в пехотные подразделения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Программное обеспечение позволит военным распознавать дроны и другие угрозы даже в случае глушения связи. Система работает на ноутбуках, смартфонах и беспилотниках, обеспечивая военнослужащих оперативными данными для принятия решений без привлечения удалённых аналитиков.

Инициатива стала частью политики бывшего министра обороны США Ллойда Остина, направленной на замену дорогих устаревших систем современными дронами и технологиями ИИ.

«Это самая изменчивая и неопределённая среда, в которой мы когда-либо действовали», — подчеркнул директор по стратегии и трансформации армии США Эндрю Эванс.

По его словам, главная цель — обрабатывать информацию «в 10–25 раз быстрее противников».

Издание указывает, что TurbineOne установил рекорд по скорости заключения долгосрочного контракта с Пентагоном. В процессе тестирования компания еженедельно вносила более 200 изменений, основываясь на отзывах военных.

