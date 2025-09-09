Суд ЄС постановив, що Італія не може замінювати тюремний строк Румунії на домашній арешт

Суд постановив, що Італія не може залишати засудженого в Румунії чоловіка під домашнім арештом без згоди Бухареста, адже вирок має виконуватися у країні, яка його винесла.

Суд справедливості Європейського Союзу постановив, що Італія не мала права залишати під домашнім арештом засудженого в Румунії чоловіка без згоди Бухареста. Вирок має виконуватися у країні, яка його винесла. Про це повідомляє Courthouse News.

Чоловіка засудили у Бухаресті у 2017 році за кримінальні злочини. Вирок набув чинності через три роки, після чого Румунія видала європейський ордер на арешт для відбуття покарання. Італійські суди відмовилися екстрадувати його, визнавши румунський вирок, але замінили тюремне ув’язнення на домашній арешт, мотивуючи це тим, що він уже інтегрувався в італійське суспільство і матиме більше шансів на реабілітацію.

Румунія заперечила, наполягаючи, що ордер залишається чинним і покарання має бути відбуте саме на її території. Суперечка дійшла до Суду ЄС.

Рішення суду

Європейські судді наголосили: країна може відмовитися від екстрадиції лише у випадках, чітко передбачених правом ЄС, і лише за згодою держави, яка винесла вирок. Без такої згоди Італія не мала повноважень змінювати умови покарання.

«Взаємне визнання рішень — це не опція, а конституційна основа судової системи ЄС», — пояснив професор конституційного права Університету Бокконі Оресте Поллічино.

Суд також відкинув аргумент Італії про пріоритет реабілітації. За словами суддів, важливість соціальної інтеграції засуджених не може переважати головний принцип: європейські ордери на арешт повинні виконуватися.

Наслідки

Рішення означає, що чоловік може бути повернутий до Румунії для завершення строку у в’язниці. При цьому румунські суди зобов’язані зарахувати час, проведений ним під домашнім арештом в Італії, щоб уникнути подовження покарання понад призначений термін.

Справу тепер має розглянути румунська Феміда, яка визначить подальші кроки. Міністерства юстиції Італії та Румунії офіційно ситуацію поки не коментували.

Контекст

Система європейського ордера на арешт діє з 2002 року і ґрунтується на взаємній довірі між державами-членами ЄС. Вона дозволяє швидко екстрадувати осіб без політичних переговорів, але час від часу стикається з опором через сумніви в умовах утримання у в’язницях чи дотриманні прав людини.

