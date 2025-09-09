Практика судов
Суд ЕС постановил, что Италия не может заменять тюремный срок Румынии на домашний арест

13:09, 9 сентября 2025
Суд постановил, что Италия не может оставлять осужденного в Румынии мужчину под домашним арестом без согласия Бухареста, ведь приговор должен исполняться в вынесшей его стране.
Фото: dpa via AP
Суд справедливости Европейского Союза постановил, что Италия не имела права оставлять под домашним арестом осужденного в Румынии мужчину без согласия Бухареста. Приговор должен исполняться в стране, которая его вынесла. Об этом сообщает Courthouse News.

Мужчину осудили в Бухаресте в 2017 году за уголовные преступления. Приговор вступил в силу через три года, после чего Румыния выдала европейский ордер на арест для отбывания наказания. Итальянские суды отказались экстрадировать его, признав румынский приговор, но заменили тюремное заключение на домашний арест, мотивируя это тем, что он уже интегрировался в итальянское общество и будет иметь больше шансов на реабилитацию.

Румыния возразила, настаивая, что ордер остается действительным и наказание должно быть отбыто именно на ее территории. Спор дошел до Суда ЕС.

Решение суда

Европейские судьи подчеркнули: страна может отказаться от экстрадиции только в случаях, четко предусмотренных правом ЕС, и лишь с согласия государства, которое вынесло приговор. Без такого согласия Италия не имела полномочий менять условия наказания.

«Взаимное признание решений — это не опция, а конституционная основа судебной системы ЕС», — пояснил профессор конституционного права Университета Боккони Оресте Полличино.

Суд также отклонил аргумент Италии о приоритете реабилитации. По словам судей, важность социальной интеграции осужденных не может перевешивать главный принцип: европейские ордера на арест должны исполняться.

Последствия

Решение означает, что мужчина может быть возвращен в Румынию для завершения срока в тюрьме. При этом румынские суды обязаны зачесть время, проведенное им под домашним арестом в Италии, чтобы избежать продления наказания сверх назначенного срока.

Дело теперь должна рассмотреть румынская Фемида, которая определит дальнейшие шаги. Министерства юстиции Италии и Румынии официально ситуацию пока не комментировали.

Контекст

Система европейского ордера на арест действует с 2002 года и основана на взаимном доверии между государствами-членами ЕС. Она позволяет быстро экстрадировать лиц без политических переговоров, но время от времени сталкивается с сопротивлением из-за сомнений в условиях содержания в тюрьмах или соблюдении прав человека.

