Позов на $1 мільярд: Google звинувачують у змові для монополізації реклами

Американська компанія PubMatic подала позов проти Google, звинувативши корпорацію у зловживанні монопольним становищем і придушенні конкуренції на ринку цифрової реклами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія PubMatic звинуватила Google у зловживанні монопольним становищем на ринку цифрової реклами та подала позов на понад мільярд доларів. Про це повідомляє Courthouse News.

PubMatic заявляє, що Google незаконно обмежував конкуренцію в рекламних технологіях і завадив її розвитку. У позові компанія посилається на торішній судовий процес, під час якого федеральний суддя Леоні Брінкема визнала, що Google порушив антимонопольне законодавство, використовуючи свої технологічні інструменти для контролю рекламної індустрії.

Зміст позову

У 82-сторінковому документі юристи PubMatic описують, як компанія колись була на передовій цифрової рекламної революції, створюючи інноваційні рішення для видавців сайтів. Однак, за їхніми словами, Google вдався до антиконкурентних практик, щоб витіснити конкурентів і зміцнити власну домінуючу позицію.

«Поки індустрія цифрової реклами стрімко зростала завдяки інноваціям, зокрема PubMatic, Google за лаштунками змовлявся, щоб монополізувати ринок», — йдеться у позові.

На відміну від PubMatic, який інвестував у власні технології, Google здебільшого купував успішні компанії з рекламного сектору, консолідуючи ринок під своїм контролем. Це, за словами юристів, суттєво обмежило можливості конкурентів, зокрема й самого PubMatic.

Що встановив суд

Суддя Брінкема вже раніше дійшла висновку, що Google свідомо створював умови для збереження монополії, зокрема на користь своєї рекламної біржі AdX і на шкоду альтернативним платформам, таким як PubMatic.

Адвокат Чад Курц з Cozen O’Connor наголосив, що дії Google «значно зменшили здатність PubMatic конкурувати на ринку відкритих рекламних бірж для веб-реклами».

Чого вимагає PubMatic

Компанія вимагає відшкодування збитків — як вже понесених, так і майбутніх, включно з втраченим прибутком, зменшенням частки ринку та втраченими бізнес-можливостями.

Паралельно цього місяця відбудеться ще один судовий процес у справі проти Google, де розглядатимуть можливі санкції. Мін’юст США наполягає на примусовому поділі бізнесу Google, але адвокати компанії вважають це нереалістичним.