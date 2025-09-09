Практика судов
  1. В мире

Иск на $1 миллиард: Google обвиняют в сговоре для монополизации рекламы

19:47, 9 сентября 2025
Американская компания PubMatic подала иск против Google, обвинив корпорацию в злоупотреблении монопольным положением и подавлении конкуренции на рынке цифровой рекламы.
Иск на $1 миллиард: Google обвиняют в сговоре для монополизации рекламы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская компания PubMatic обвинила Google в злоупотреблении монопольным положением на рынке цифровой рекламы и подала иск на сумму более миллиарда долларов. Об этом сообщает Courthouse News.

PubMatic заявляет, что Google незаконно ограничивал конкуренцию в рекламных технологиях и мешал ее развитию. В иске компания ссылается на прошлогодний судебный процесс, в ходе которого федеральный судья Леони Бринкема признала, что Google нарушил антимонопольное законодательство, используя свои технологические инструменты для контроля рекламной индустрии.

Содержание иска

В 82-страничном документе юристы PubMatic описывают, как компания когда-то находилась в авангарде цифровой рекламной революции, создавая инновационные решения для издателей сайтов. Однако, по их словам, Google прибег к антиконкурентным практикам, чтобы вытеснить соперников и укрепить собственное доминирующее положение.

«Пока индустрия цифровой рекламы стремительно росла благодаря инновациям, в частности PubMatic, Google за кулисами сговаривался, чтобы монополизировать рынок», — говорится в иске.

В отличие от PubMatic, который инвестировал в собственные технологии, Google в основном покупал успешные компании рекламного сектора, консолидируя рынок под своим контролем. Это, по словам юристов, существенно ограничило возможности конкурентов, включая сам PubMatic.

Что установил суд

Судья Бринкема ранее пришла к выводу, что Google сознательно создавал условия для сохранения монополии, в частности в пользу своей рекламной биржи AdX и в ущерб альтернативным платформам, таким как PubMatic.

Адвокат Чад Курц из Cozen O’Connor отметил, что действия Google «значительно уменьшили способность PubMatic конкурировать на рынке открытых рекламных бирж для веб-рекламы».

Чего требует PubMatic

Компания требует возмещения убытков — как уже понесенных, так и будущих, включая упущенную прибыль, снижение доли рынка и потерянные бизнес-возможности.

Параллельно в этом месяце состоится еще один судебный процесс по делу против Google, где будут рассматриваться возможные санкции. Минюст США настаивает на принудительном разделении бизнеса Google, но адвокаты компании считают это нереалистичным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд иск Google

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду