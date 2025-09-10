Практика судів
У Сінгапурі чоловік послався в суді на 14 неіснуючих справ, згенерованих ChatGPT

16:14, 10 вересня 2025
Суддя зазначив, що частина прецедентів була явно фіктивною, а деякі виглядали переконливо, але також виявилися вигаданими.
Фото: CNA
Суд у справах сім’ї в Сінгапурі розглянув незвичайний випадок: чоловік, який представляв себе самостійно у процесі у справі про захисний судовий наказ, послався на 14 справ, яких у реальності не існувало. Пізніше він визнав, що скористався ChatGPT для пошуку судових прецедентів, однак не перевірив достовірність інформації, пише ChannelNewsAsia.

Що сталося

Колишнє подружжя звернулося до суду після розлучення, щоб отримати захисний судовий наказ одне проти одного та на захист своїх дочок. У матеріалах справи чоловік використав застарілі положення Жіночої хартії та вигадані справи. Суддя Сох Кіан Пенг зазначив, що частина прецедентів була явно фіктивною, а деякі виглядали переконливо, але також виявилися вигаданими.

Суд вивчив відеозаписи, на яких колишнє подружжя сперечалося щодо дітей. Суддя дійшов висновку, що їхні дії були «далекі від ідеалу», але не перейшли межу домашнього насильства. У підсумку суд відхилив усі заяви про захисний судовий наказ, але зобов’язав чоловіка виплатити колишній дружині 1000 сінгапурських доларів (майже 780 доларів).

Рішення суду щодо ШІ

Щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому, суддя зобов’язав чоловіка письмово декларувати використання генеративного ШІ під час підготовки будь-яких документів для суду та підтверджувати, що він дотримується офіційного керівництва.

Сох підкреслив, що цитування справ у системі загального права відіграє ключову роль, а використання «галюцинацій» ШІ підриває довіру до правосуддя.

При цьому суд не заборонив користуватися ChatGPT чи іншими інструментами — але приписав робити обов’язкові заяви, якщо матеріали формуються з їхньою допомогою.

