Лідеру церкви з 5 млн вірян у США загрожує довічне ув’язнення за торгівлю людьми

Лідер світової церкви використовував вірян для експлуатації — прокурори США.

Прокурори США повідомили, що Наасон Хоакін Гарсія, лідер мексиканської мегацеркви La Luz del Mundo з 5 мільйонами послідовників, звинувачений у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, створенні дитячої порнографії та знищенні доказів. 56-річний самопроголошений апостол уже відбуває покарання в Каліфорнії за сексуальне насильство, але нові звинувачення можуть призвести до довічного ув’язнення. Про це пише Reuters.

Суть справи

Наасон Хоакін Гарсія, лідер євангельської церкви La Luz del Mundo, заснованої його дідом у 1926 році в Гвадалахарі, Мексика, був звинувачений у шести пунктах, включаючи змову з метою рекету та торгівлю людьми з сексуальною метою. Звинувачення висунуто Офісом прокурора США в Манхеттені 10 вересня 2025 року. За даними слідства, протягом десятиліть Хоакін використовував своє становище в церкві для сексуальної експлуатації жінок і дівчат, залучаючи їх до злочинів під виглядом релігійних «благословень». П’ятьом імовірним співучасникам, зокрема матері Хоакіна, також висунуто звинувачення. Гарсія вже відбуває 16 років і 8 місяців ув’язнення в Каліфорнії за сексуальне насильство над трьома дівчатами, у чому він визнав себе винним у 2022 році.

Позиції сторін

Прокуратура США стверджує, що Хоакін Гарсія, його батько Самуель Хоакін Флорес і дід Еусебіо Хоакін Гонсалес використовували авторитет церкви для сексуального насильства над дівчатами та молодими жінками. Прокурор Джей Клейтон заявив, що обвинувачені «використовували віру своїх послідовників, щоб полювати на них», залякуючи жертв і забороняючи їм повідомляти про зловживання правоохоронцям. За словами прокурорів, Хоакін переконував парафіян, що ослухатися його означає бути «навіки проклятими», а також знищував докази своїх злочинів.

Адвокат Хоакіна, Алан Джексон, категорично відкинув звинувачення, назвавши їх «гротескним портретом», створеним урядом. Він заперечує причетність свого клієнта до торгівлі людьми та інших злочинів, висунутих у новому обвинуваченні. Церква La Luz del Mundo не надала коментарів щодо звинувачень.

Що вирішив суд

На момент повідомлення судовий розгляд нового обвинувачення ще не відбувся, оскільки звинувачення було висунуто 10 вересня 2025 року. Хоакін Гарсія перебуває під вартою в Каліфорнії, де він уже відбуває покарання за попередніми звинуваченнями в сексуальному насильстві. У разі визнання винним за новими звинуваченнями в торгівлі людьми, створенні дитячої порнографії та змові з метою рекету, йому загрожує довічне ув’язнення. П’ятьом імовірним співучасникам також висунуто звинувачення, але деталі їхньої участі в суді поки не розглядалися.

Додаткові деталі

Церква La Luz del Mundo, заснована в 1926 році дідом Хоакіна, має 5 мільйонів послідовників по всьому світу. Прокурори стверджують, що лідери церкви, включаючи Хоакіна, його батька та діда, систематично використовували релігійну владу для вчинення злочинів проти жінок і дівчат. Хоакін, за даними слідства, залякував жертв, забороняючи їм спілкуватися зі сторонніми, і використовував релігійні погрози для придушення опору. Справа привернула значну увагу через масштаб церкви та серйозність звинувачень, які стосуються десятиліть злочинної діяльності.

