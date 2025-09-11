Практика судов
  1. В мире

Лидеру церкви с 5 млн верующих в США грозит пожизненное заключение за торговлю людьми

19:11, 11 сентября 2025
Лидер мировой церкви использовал верующих для эксплуатации — прокуроры США.
Лидеру церкви с 5 млн верующих в США грозит пожизненное заключение за торговлю людьми
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры США сообщили, что Наасон Хоакин Гарсия, лидер мексиканской мегацеркви La Luz del Mundo с 5 миллионами последователей, обвинен в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, создании детской порнографии и уничтожении доказательств. 56-летний самопровозглашенный апостол уже отбывает наказание в Калифорнии за сексуальное насилие, но новые обвинения могут привести к пожизненному заключению. Об этом пишет Reuters.

Суть дела

Наасон Хоакин Гарсия, лидер евангелической церкви La Luz del Mundo, основанной его дедом в 1926 году в Гвадалахаре, Мексика, был обвинен по шести пунктам, включая сговор с целью рэкета и торговлю людьми в сексуальных целях. Обвинение выдвинуто Офисом прокурора США в Манхэттене 10 сентября 2025 года. По данным следствия, на протяжении десятилетий Хоакин использовал свое положение в церкви для сексуальной эксплуатации женщин и девушек, вовлекая их в преступления под видом религиозных «благословений». Пяти вероятным соучастникам, в частности матери Хоакина, также предъявлены обвинения. Гарсия уже отбывает 16 лет и 8 месяцев заключения в Калифорнии за сексуальное насилие над тремя девушками, в чем он признал себя виновным в 2022 году.

Позиции сторон

Прокуратура США утверждает, что Хоакин Гарсия, его отец Самуэль Хоакин Флорес и дед Эусебио Хоакин Гонсалес использовали авторитет церкви для сексуального насилия над девушками и молодыми женщинами. Прокурор Джей Клейтон заявил, что обвиняемые «использовали веру своих последователей, чтобы охотиться на них», запугивая жертв и запрещая им сообщать о злоупотреблениях правоохранительным органам. По словам прокуроров, Хоакин убеждал прихожан, что ослушаться его означает быть «навеки проклятыми», а также уничтожал доказательства своих преступлений.

Адвокат Хоакина, Алан Джексон, категорически отверг обвинения, назвав их «гротескным портретом», созданным правительством. Он отрицает причастность своего клиента к торговле людьми и другим преступлениям, выдвинутым в новом обвинении. Церковь La Luz del Mundo не предоставила комментариев по поводу обвинений.

Что решил суд

На момент сообщения судебное разбирательство по новому обвинению еще не состоялось, поскольку обвинение было выдвинуто 10 сентября 2025 года. Хоакин Гарсия находится под стражей в Калифорнии, где он уже отбывает наказание по предыдущим обвинениям в сексуальном насилии. В случае признания виновным по новым обвинениям в торговле людьми, создании детской порнографии и сговоре с целью рэкета, ему грозит пожизненное заключение. Пятерым вероятным соучастникам также предъявлены обвинения, но детали их участия в суде пока не рассматривались.

Дополнительные детали

Церковь La Luz del Mundo, основанная в 1926 году дедом Хоакина, насчитывает 5 миллионов последователей по всему миру. Прокуроры утверждают, что лидеры церкви, включая Хоакина, его отца и деда, систематически использовали религиозную власть для совершения преступлений против женщин и девочек. Хоакин, по данным следствия, запугивал жертв, запрещая им общаться с посторонними, и использовал религиозные угрозы для подавления сопротивления. Дело привлекло значительное внимание из-за масштаба церкви и серьезности обвинений, касающихся десятилетий преступной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура США торговля людьми

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду