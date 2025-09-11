Лидеру церкви с 5 млн верующих в США грозит пожизненное заключение за торговлю людьми

Лидер мировой церкви использовал верующих для эксплуатации — прокуроры США.

Прокуроры США сообщили, что Наасон Хоакин Гарсия, лидер мексиканской мегацеркви La Luz del Mundo с 5 миллионами последователей, обвинен в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, создании детской порнографии и уничтожении доказательств. 56-летний самопровозглашенный апостол уже отбывает наказание в Калифорнии за сексуальное насилие, но новые обвинения могут привести к пожизненному заключению. Об этом пишет Reuters.

Суть дела

Наасон Хоакин Гарсия, лидер евангелической церкви La Luz del Mundo, основанной его дедом в 1926 году в Гвадалахаре, Мексика, был обвинен по шести пунктам, включая сговор с целью рэкета и торговлю людьми в сексуальных целях. Обвинение выдвинуто Офисом прокурора США в Манхэттене 10 сентября 2025 года. По данным следствия, на протяжении десятилетий Хоакин использовал свое положение в церкви для сексуальной эксплуатации женщин и девушек, вовлекая их в преступления под видом религиозных «благословений». Пяти вероятным соучастникам, в частности матери Хоакина, также предъявлены обвинения. Гарсия уже отбывает 16 лет и 8 месяцев заключения в Калифорнии за сексуальное насилие над тремя девушками, в чем он признал себя виновным в 2022 году.

Позиции сторон

Прокуратура США утверждает, что Хоакин Гарсия, его отец Самуэль Хоакин Флорес и дед Эусебио Хоакин Гонсалес использовали авторитет церкви для сексуального насилия над девушками и молодыми женщинами. Прокурор Джей Клейтон заявил, что обвиняемые «использовали веру своих последователей, чтобы охотиться на них», запугивая жертв и запрещая им сообщать о злоупотреблениях правоохранительным органам. По словам прокуроров, Хоакин убеждал прихожан, что ослушаться его означает быть «навеки проклятыми», а также уничтожал доказательства своих преступлений.

Адвокат Хоакина, Алан Джексон, категорически отверг обвинения, назвав их «гротескным портретом», созданным правительством. Он отрицает причастность своего клиента к торговле людьми и другим преступлениям, выдвинутым в новом обвинении. Церковь La Luz del Mundo не предоставила комментариев по поводу обвинений.

Что решил суд

На момент сообщения судебное разбирательство по новому обвинению еще не состоялось, поскольку обвинение было выдвинуто 10 сентября 2025 года. Хоакин Гарсия находится под стражей в Калифорнии, где он уже отбывает наказание по предыдущим обвинениям в сексуальном насилии. В случае признания виновным по новым обвинениям в торговле людьми, создании детской порнографии и сговоре с целью рэкета, ему грозит пожизненное заключение. Пятерым вероятным соучастникам также предъявлены обвинения, но детали их участия в суде пока не рассматривались.

Дополнительные детали

Церковь La Luz del Mundo, основанная в 1926 году дедом Хоакина, насчитывает 5 миллионов последователей по всему миру. Прокуроры утверждают, что лидеры церкви, включая Хоакина, его отца и деда, систематически использовали религиозную власть для совершения преступлений против женщин и девочек. Хоакин, по данным следствия, запугивал жертв, запрещая им общаться с посторонними, и использовал религиозные угрозы для подавления сопротивления. Дело привлекло значительное внимание из-за масштаба церкви и серьезности обвинений, касающихся десятилетий преступной деятельности.

