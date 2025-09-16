Практика судів
Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16

11:30, 16 вересня 2025
Через бум на iPhone 17 Apple збільшує виробництво нових моделей на 25%.
Компанія Apple нещодавно анонсувала оновлену серію смартфонів iPhone 17, де базова версія отримала значні покращення, які одразу підвищили її привабливість для покупців. Зокрема, у базовому iPhone 17 з'явилася технологія з частотою оновлення екрану 120 Гц та мінімальний обсяг вбудованого сховища у 256 ГБ. Ці зміни призвели до справжнього буму: обсяг передзамовлень на цю модель уже перевищив показники iPhone 16 на аналогічному етапі. Про це повідомив відомий аналітик Мін-Чі Куо, який відстежує тенденції на ринку гаджетів.

За даними Куо, Apple готується суттєво наростити обсяги виробництва всієї лінійки iPhone 17, охоплюючи версії Pro та Pro Max, у третьому кварталі 2025 року. Плануване зростання складе 25% порівняно з аналогічним періодом для iPhone 16 минулого року. Водночас терміни доставки для покупців збільшилися лише на один тиждень, що є чітким індикатором високого загального інтересу до цих трьох основних моделей серії.

Цього року Apple також випустила інноваційний надтонкий варіант iPhone Air, який викликав особливий ажіотаж. Аналітик зазначає, що компанія розширила плани щодо випуску цієї моделі аж на 200% у порівнянні з виробництвом iPhone 16 Plus торік. Куо підкреслює, що подібного стрибка в обсягах не спостерігалося в історії попередніх поколінь пристроїв, тому реальний масштаб попиту проявиться лише через певний час після старту масових продажів.

На завершення аналітик акцентує увагу на економічних наслідках такого успіху. Сильний старт з передзамовлень iPhone 17 має позитивно вплинути на фінансові показники Apple у третьому кварталі 2025 року, забезпечивши стабільне зростання доходів. Однак, за словами Куо, реакція ринку на акції постачальників може виявитися стриманою: інвестори воліють утримуватися від надмірного оптимізму, очікуючи справжнього прориву в продуктовому циклі наступного року та потенційних переваг для всієї екосистеми постачальників.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
