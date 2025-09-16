Практика судов
Предварительные заказы на iPhone 17 превзошли прошлогодние на iPhone 16

11:30, 16 сентября 2025
Из-за бума на iPhone 17 Apple увеличивает производство новых моделей на 25%.
Компания Apple недавно анонсировала обновленную серию смартфонов iPhone 17, где базовая версия получила значительные улучшения, которые сразу повысили ее привлекательность для покупателей. В частности, в базовом iPhone 17 появилась технология с частотой обновления экрана 120 Гц и минимальный объем встроенного хранилища в 256 ГБ. Эти изменения привели к настоящему буму: объем предзаказов на эту модель уже превысил показатели iPhone 16 на аналогичном этапе. Об этом сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, который отслеживает тенденции на рынке гаджетов.

По данным Куо, Apple готовится существенно нарастить объемы производства всей линейки iPhone 17, включая версии Pro и Pro Max, в третьем квартале 2025 года. Планируемый рост составит 25% по сравнению с аналогичным периодом для iPhone 16 в прошлом году. В то же время сроки доставки для покупателей увеличились лишь на одну неделю, что является четким индикатором высокого общего интереса к этим трем основным моделям серии.

В этом году Apple также выпустила инновационный сверхтонкие вариант iPhone Air, который вызвал особый ажиотаж. Аналитик отмечает, что компания расширила планы по выпуску этой модели на 200% по сравнению с производством iPhone 16 Plus в прошлом году. Куо подчеркивает, что подобного скачка в объемах не наблюдалось в истории предыдущих поколений устройств, поэтому реальный масштаб спроса проявится только через некоторое время после старта массовых продаж.

В заключение аналитик акцентирует внимание на экономических последствиях такого успеха. Сильный старт по предзаказам iPhone 17 должен положительно повлиять на финансовые показатели Apple в третьем квартале 2025 года, обеспечив стабильный рост доходов. Однако, по словам Куо, реакция рынка на акции поставщиков может оказаться сдержанной: инвесторы предпочитают воздерживаться от чрезмерного оптимизма, ожидая настоящего прорыва в продуктовом цикле следующего года и потенциальных преимуществ для всей экосистемы поставщиков.

