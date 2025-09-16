В Індії дружина зі своїми родичами побила чоловіка через те, що він забув купити пиріжки

Правоохоронці відкрили справу проти дружини, її братів та родичів і розпочали розслідування.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В індійському штаті Уттар-Прадеш сімейна суперечка між подружжям через пиріжки переросла у гучний скандал із побиттям. Про це повідомляє Deccan Herald.

За даними місцевої поліції, інцидент стався у районі Пілібхіт. Молода дружина на ім’я Сангета попросила свого чоловіка Шивама купити на ринку популярні смажені закуски — самоси. Чоловік забув їх придбати, пообіцявши принести наступного дня. Це стало причиною сварки, яка швидко вийшла з-під контролю.

Сангета викликала своїх братів і родичів, які прилюдно побили Шивама та його батька Віджая. Пізніше для врегулювання конфлікту навіть збиралася сільська рада (панчаята), однак під час засідання подружжя знову посварилося, і Шивам ще раз зазнав побоїв від родичів дружини.

У результаті Шивам і його батько отримали травми та були госпіталізовані. Згодом батько постраждалого звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили справу проти дружини, її братів та родичів і розпочали розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.