В Индии жена со своими родственниками избила мужа из-за того, что он забыл купить пирожки

Правоохранители открыли дело против жены, ее братьев и родственников и начали расследование.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В индийском штате Уттар-Прадеш семейная ссора между супругами из-за пирожков переросла в громкий скандал с избиением. Об этом сообщает Deccan Herald.

Согласно данным местной полиции, инцидент произошел в районе Пилибхит. Молодая жена по имени Сангета попросила своего мужа Шивама купить на рынке популярные жареные закуски — самосы. Мужчина забыл их приобрести, пообещав принести на следующий день. Это стало причиной ссоры, которая быстро вышла из-под контроля.

Сангета вызвала своих братьев и родственников, которые публично избили Шивама и его отца Виджая. Позже для урегулирования конфликта даже собирался сельский совет (панчаята), однако во время заседания супруги снова поссорились, и Шивам еще раз подвергся избиению со стороны родственников жены.

В результате Шивам и его отец получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии отец пострадавшего обратился в полицию. Правоохранители возбудили дело против жены, ее братьев и родственников и начали расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.