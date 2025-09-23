Практика судів
  1. У світі

Батьки викривача OpenAI подали позов через його загадкову смерть — деталі

18:42, 23 вересня 2025
Вони стверджують, що їхній син не наклав на себе руки, а став жертвою злочину, та звинувачують керівництво житлового комплексу в приховуванні доказів.
Батьки викривача OpenAI подали позов через його загадкову смерть — деталі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Батьки 26-річного Сучіра Баладжі, колишнього дослідника компанії OpenAI, переконані: їхній син не наклав на себе руки, як заявила поліція. Вони вважають його смерть убивством і подали позов на 1 мільйон доларів проти власників та управителів житлового комплексу в Сан-Франциско, де його знайшли мертвим. Про це повідомляє Courthouse News.

Деталі позову

Позов було подано до Вищого суду Сан-Франциско. Позивачі — Пурніма Рамарао та Рамамурті Баладжі — вимагають щонайменше 1 мільйон доларів компенсації від компаній Alta Laguna LLC (власника комплексу Alchemy Apartments) та Holland Partner Group LLC (керуючої компанії).

Батьки звинувачують відповідачів у приховуванні доказів, зокрема у маніпуляціях із записами камер спостереження та перешкоджанні розслідуванню.

Суперечлива смерть

Баладжі був знайдений мертвим у своїй квартирі 26 листопада 2024 року. Поліція та судмедексперти офіційно заявили, що він наклав на себе руки. Втім, родина наполягає, що у нього були великі професійні перспективи і він не мав схильності до самогубства.

Він майже чотири роки працював в OpenAI, але в серпні 2024-го залишив компанію та став викривачем, заявивши про використання авторських матеріалів для навчання ШІ. Також він збирався свідчити у судових процесах проти OpenAI.

Аргументи родини

У позові зазначається, що:

  • компанія-управитель надала лише два дні відеозаписів замість семи, які могли підтвердити його відсутність під час поїздки на день народження до Лос-Анджелеса;
  • один із записів мав невідповідність у часі — камера показувала, що він отримує замовлення з DoorDash у той момент, коли говорив телефоном з батьками;
  • менеджера комплексу звільнили одразу після того, як він показав відео родині;
  • швидку допомогу нібито затримали при доступі до квартири, що відтермінувало виявлення смерті.

Незалежні судові експерти, яких найняла родина, зафіксували «ознаки можливого злочину, несумісні з версією самогубства».

Резонанс

Смерть Баладжі набула широкого розголосу. Поліція Сан-Франциско наразі не коментує позов і не переглядає свою версію подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов OpenAI

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

На 2026 рік Україні потрібно знайти ще 18 млрд доларів – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа

Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги наразі стосується лише 2026 року і складає $18,1 млрд.

е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва