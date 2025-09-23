Батьки викривача OpenAI подали позов через його загадкову смерть — деталі

Вони стверджують, що їхній син не наклав на себе руки, а став жертвою злочину, та звинувачують керівництво житлового комплексу в приховуванні доказів.

Батьки 26-річного Сучіра Баладжі, колишнього дослідника компанії OpenAI, переконані: їхній син не наклав на себе руки, як заявила поліція. Вони вважають його смерть убивством і подали позов на 1 мільйон доларів проти власників та управителів житлового комплексу в Сан-Франциско, де його знайшли мертвим. Про це повідомляє Courthouse News.

Деталі позову

Позов було подано до Вищого суду Сан-Франциско. Позивачі — Пурніма Рамарао та Рамамурті Баладжі — вимагають щонайменше 1 мільйон доларів компенсації від компаній Alta Laguna LLC (власника комплексу Alchemy Apartments) та Holland Partner Group LLC (керуючої компанії).

Батьки звинувачують відповідачів у приховуванні доказів, зокрема у маніпуляціях із записами камер спостереження та перешкоджанні розслідуванню.

Суперечлива смерть

Баладжі був знайдений мертвим у своїй квартирі 26 листопада 2024 року. Поліція та судмедексперти офіційно заявили, що він наклав на себе руки. Втім, родина наполягає, що у нього були великі професійні перспективи і він не мав схильності до самогубства.

Він майже чотири роки працював в OpenAI, але в серпні 2024-го залишив компанію та став викривачем, заявивши про використання авторських матеріалів для навчання ШІ. Також він збирався свідчити у судових процесах проти OpenAI.

Аргументи родини

У позові зазначається, що:

компанія-управитель надала лише два дні відеозаписів замість семи, які могли підтвердити його відсутність під час поїздки на день народження до Лос-Анджелеса;

один із записів мав невідповідність у часі — камера показувала, що він отримує замовлення з DoorDash у той момент, коли говорив телефоном з батьками;

менеджера комплексу звільнили одразу після того, як він показав відео родині;

швидку допомогу нібито затримали при доступі до квартири, що відтермінувало виявлення смерті.

Незалежні судові експерти, яких найняла родина, зафіксували «ознаки можливого злочину, несумісні з версією самогубства».

Резонанс

Смерть Баладжі набула широкого розголосу. Поліція Сан-Франциско наразі не коментує позов і не переглядає свою версію подій.

