Практика судов
  1. В мире

Родители разоблачителя OpenAI подали иск из-за его загадочной смерти — детали

18:42, 23 сентября 2025
Они утверждают, что их сын не покончил с собой, а стал жертвой преступления, и обвиняют руководство жилого комплекса в сокрытии доказательств.
Родители разоблачителя OpenAI подали иск из-за его загадочной смерти — детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родители 26-летнего Сучира Баладжи, бывшего исследователя компании OpenAI, убеждены: их сын не покончил с собой, как заявила полиция. Они считают его смерть убийством и подали иск на 1 миллион долларов против владельцев и управляющих жилого комплекса в Сан-Франциско, где его нашли мертвым. Об этом сообщает Courthouse News.

Детали иска

Иск был подан в Высший суд Сан-Франциско. Истцы — Пурнима Рамарао и Рамамурти Баладжи — требуют не менее 1 миллиона долларов компенсации от компаний Alta Laguna LLC (владельца комплекса Alchemy Apartments) и Holland Partner Group LLC (управляющей компании).

Родители обвиняют ответчиков в сокрытии доказательств, в частности в манипуляциях с записями камер наблюдения и воспрепятствовании расследованию.

Спорная смерть

Баладжи был найден мертвым в своей квартире 26 ноября 2024 года. Полиция и судмедэксперты официально заявили, что он покончил с собой. Однако семья настаивает, что у него были большие профессиональные перспективы и он не имел склонности к суициду.

Он почти четыре года работал в OpenAI, но в августе 2024-го покинул компанию и стал разоблачителем, заявив о использовании авторских материалов для обучения ИИ. Также он собирался давать показания в судебных процессах против OpenAI.

Аргументы семьи

В иске отмечается, что:

  • управляющая компания предоставила лишь два дня видеозаписей вместо семи, которые могли подтвердить его отсутствие во время поездки на день рождения в Лос-Анджелес;
  • одна из записей имела несоответствие во времени — камера показывала, что он получает заказ из DoorDash в тот момент, когда говорил по телефону с родителями;
  • менеджера комплекса уволили сразу после того, как он показал видео семье;
  • скорую помощь якобы задержали при доступе в квартиру, что отсрочило обнаружение смерти.

Независимые судебные эксперты, которых наняла семья, зафиксировали «признаки возможного преступления, несовместимые с версией самоубийства».

Резонанс

Смерть Баладжи вызвала широкий резонанс. Полиция Сан-Франциско пока не комментирует иск и не пересматривает свою версию событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США иск OpenAI

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

ЕСПЧ принял запрос Верховного Суда о праве монахини пользоваться кельей монастыря, которую она покинула вследствие конфликта

Большая Палата Верховного Суда запросила у ЕСПЧ, распространяется ли юрисдикция национального суда на споры о праве бывшей монахини на пользование помещениями монастыря, которое прекращено вследствие оставления монахиней спорного помещения из-за конфликта и разногласий во взглядах с руководителями религиозной организации.

На 2026 год Украине нужно найти еще 18 млрд долларов – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва