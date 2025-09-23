Родители разоблачителя OpenAI подали иск из-за его загадочной смерти — детали

Они утверждают, что их сын не покончил с собой, а стал жертвой преступления, и обвиняют руководство жилого комплекса в сокрытии доказательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родители 26-летнего Сучира Баладжи, бывшего исследователя компании OpenAI, убеждены: их сын не покончил с собой, как заявила полиция. Они считают его смерть убийством и подали иск на 1 миллион долларов против владельцев и управляющих жилого комплекса в Сан-Франциско, где его нашли мертвым. Об этом сообщает Courthouse News.

Детали иска

Иск был подан в Высший суд Сан-Франциско. Истцы — Пурнима Рамарао и Рамамурти Баладжи — требуют не менее 1 миллиона долларов компенсации от компаний Alta Laguna LLC (владельца комплекса Alchemy Apartments) и Holland Partner Group LLC (управляющей компании).

Родители обвиняют ответчиков в сокрытии доказательств, в частности в манипуляциях с записями камер наблюдения и воспрепятствовании расследованию.

Спорная смерть

Баладжи был найден мертвым в своей квартире 26 ноября 2024 года. Полиция и судмедэксперты официально заявили, что он покончил с собой. Однако семья настаивает, что у него были большие профессиональные перспективы и он не имел склонности к суициду.

Он почти четыре года работал в OpenAI, но в августе 2024-го покинул компанию и стал разоблачителем, заявив о использовании авторских материалов для обучения ИИ. Также он собирался давать показания в судебных процессах против OpenAI.

Аргументы семьи

В иске отмечается, что:

управляющая компания предоставила лишь два дня видеозаписей вместо семи, которые могли подтвердить его отсутствие во время поездки на день рождения в Лос-Анджелес;

одна из записей имела несоответствие во времени — камера показывала, что он получает заказ из DoorDash в тот момент, когда говорил по телефону с родителями;

менеджера комплекса уволили сразу после того, как он показал видео семье;

скорую помощь якобы задержали при доступе в квартиру, что отсрочило обнаружение смерти.

Независимые судебные эксперты, которых наняла семья, зафиксировали «признаки возможного преступления, несовместимые с версией самоубийства».

Резонанс

Смерть Баладжи вызвала широкий резонанс. Полиция Сан-Франциско пока не комментирует иск и не пересматривает свою версию событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.