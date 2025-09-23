Родители разоблачителя OpenAI подали иск из-за его загадочной смерти — детали

Родители 26-летнего Сучира Баладжи, бывшего исследователя компании OpenAI, убеждены: их сын не покончил с собой, как заявила полиция. Они считают его смерть убийством и подали иск на 1 миллион долларов против владельцев и управляющих жилого комплекса в Сан-Франциско, где его нашли мертвым. Об этом сообщает Courthouse News.
Детали иска
Иск был подан в Высший суд Сан-Франциско. Истцы — Пурнима Рамарао и Рамамурти Баладжи — требуют не менее 1 миллиона долларов компенсации от компаний Alta Laguna LLC (владельца комплекса Alchemy Apartments) и Holland Partner Group LLC (управляющей компании).
Родители обвиняют ответчиков в сокрытии доказательств, в частности в манипуляциях с записями камер наблюдения и воспрепятствовании расследованию.
Спорная смерть
Баладжи был найден мертвым в своей квартире 26 ноября 2024 года. Полиция и судмедэксперты официально заявили, что он покончил с собой. Однако семья настаивает, что у него были большие профессиональные перспективы и он не имел склонности к суициду.
Он почти четыре года работал в OpenAI, но в августе 2024-го покинул компанию и стал разоблачителем, заявив о использовании авторских материалов для обучения ИИ. Также он собирался давать показания в судебных процессах против OpenAI.
Аргументы семьи
В иске отмечается, что:
Независимые судебные эксперты, которых наняла семья, зафиксировали «признаки возможного преступления, несовместимые с версией самоубийства».
Резонанс
Смерть Баладжи вызвала широкий резонанс. Полиция Сан-Франциско пока не комментирует иск и не пересматривает свою версию событий.
