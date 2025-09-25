У Польщі чоловік підмінив назву площі Вільної України – поліція розпочала розслідування

У Гдині чоловік заклеїв табличку «Площа Вільної України» написом «Герої Гдині».

У польському місті Гдиня невідомий чоловік наклеїв напис «Герої Гдині» на табличку «Площа Вільної України» в центрі міста. Про це повідомляє Zawsze Pomorze.

Площу на підтримку України так назвали у квітні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. У грудні 2024 року попередню табличку вкрали, а стовп пошкодили, тому на початку вересня встановили нову. У вівторок, 23 вересня 2025 року, місцевий житель заклеїв офіційну назву площі наклейкою з власним написом.

Речник поліції Гдині повідомив, що правоохоронці розпочали слідство, вилучили докази, зокрема відеозапис, і встановили особу порушника. Наразі тривають дії для притягнення його до відповідальності. За несанкціоноване розміщення написів у громадському місці в Польщі передбачено штраф або обмеження волі.

