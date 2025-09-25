В Польше мужчина подменил название площади Свободной Украины – полиция начала расследование

В Гдыне мужчина заклеил табличку «Площадь Свободной Украины» надписью «Герои Гдыни».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В польском городе Гдыня неизвестный мужчина наклеил надпись «Герои Гдыни» на табличку «Площадь Свободной Украины» в центре города. Об этом сообщает Zawsze Pomorze.

Площадь в поддержку Украины так назвали в апреле 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. В декабре 2024 года предыдущую табличку украли, а столб повредили, поэтому в начале сентября установили новую. Во вторник, 23 сентября 2025 года, местный житель заклеил официальное название площади наклейкой с собственной надписью.

Представитель полиции Гдыни сообщил, что правоохранители начали расследование, изъяли доказательства, в частности видеозапись, и установили личность нарушителя. В настоящее время продолжаются действия по привлечению его к ответственности. За несанкционированное размещение надписей в общественном месте в Польше предусмотрен штраф или ограничение свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.