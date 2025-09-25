Данія може звернутися до НАТО через масову появу дронів біля аеропортів

Уряд Данії розглядає активацію статті 4 НАТО та закон про збиття БПЛА приватними компаніями.

Фото: Ida Marie

Як раніше писала «Судово-юридична газета», над повітряним простором аеропорту Ольборг, що в Данії, спостерігалися невідомі безпілотники. Тому аеропорт був тимчасово закритий.

Як пише Reuters із посиланням на заяву аеропорту Копенгагена, який перенаправив щонайменше 31 рейс. Дрони також помітили біля аеропортів Есб’єрга, Сондерборга та авіабази Скридструп на Ютландії, де базуються винищувачі F-16 і F-35.

За даними TV2, міністр юстиції Петер Гуммельгор і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен назвали інциденти «гібридною атакою» від «професійного актора». Начальник оборони Майкл Гілдгаард охарактеризував їх як «дійсні операції», але дрони не збивали через оцінку безпеки населення.

Уряд планує посилити протидію БПЛА, зокрема закупівлею швидших дронів і розробкою закону, який дозволить приватним компаніям збивати безпілотники. Поульсен зазначив, що Данія розглядає активацію статті 4 НАТО для консультацій із союзниками, але рішення ще не прийнято. «Данія звернулася до НАТО в четвер вранці, і уряд зробить те саме з ЄС», – сказав Поульсен.

Додатково, країна може, згідно зі статтею 4, скликати країни НАТО на засідання Північноатлантичної ради, якщо країна вважає, що її власна або чужа територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека знаходяться під загрозою.

Він також зазначив, що немає доказів причетності Росії, але це може бути пов’язоно з прагненням підірвати підтримку України.

«У мене немає жодних доказів, щоб це стверджувати. Але в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, є країни чи актори, які можуть бути зацікавлені в підриві підтримки України. Звичайно, важливо, щоб ми також були відкриті щодо цього. Найголовніше – ми не дозволяємо Росії залякувати нас», – зазначив Троельс Лунд Поульсен.

