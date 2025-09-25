Дания может обратиться в НАТО из-за массового появления дронов возле аэропортов

Правительство Дании рассматривает активацию статьи 4 НАТО и закон о сбивании БПЛА частными компаниями.

Фото: Ida Marie

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники. Поэтому аэропорт был временно закрыт.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление аэропорта Копенгагена, который перенаправил не менее 31 рейса. Дроны также заметили возле аэропортов Эсбьерга, Сондерборга и авиабазы Скридструп на Ютландии, где базируются истребители F-16 и F-35.

По данным TV2, министр юстиции Петер Гуммельгор и министр обороны Троельс Лунд Поульсен назвали инциденты «гибридной атакой» от «профессионального актера». Начальник обороны Майкл Гильдгаард охарактеризовал их как «реальные операции», но дроны не сбивали из-за оценки безопасности населения.

Правительство планирует усилить противодействие БПЛА, в частности закупкой более быстрых дронов и разработкой закона, который позволит частным компаниям сбивать беспилотники. Поульсен отметил, что Дания рассматривает активацию статьи 4 НАТО для консультаций с союзниками, но решение еще не принято. «Дания обратилась к НАТО в четверг утром, и правительство сделает то же самое с ЕС», — сказал Поульсен.

Кроме того, согласно статье 4, страна может созвать страны НАТО на заседание Североатлантического совета, если считает, что ее собственная или чужая территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Он также отметил, что нет доказательств причастности России, но это может быть связано со стремлением подорвать поддержку Украины.

«У меня нет никаких доказательств, чтобы это утверждать. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, есть страны или игроки, которые могут быть заинтересованы в подрыве поддержки Украины. Конечно, важно, чтобы мы также были открыты в этом вопросе. Самое главное – мы не позволяем России запугивать нас», – отметил Троельс Лунд Поульсен.

