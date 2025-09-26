У Міноборони Молдови спростували фейк про масову розсилку повісток

Міноборони Молдови заявили, що мобілізації немає, повістки — фейк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони Молдови заперечило інформацію про масову розсилку повісток-викликів громадянам до військових установ. У відомстві наголосили, що документи, які поширюються в Telegram-каналах, є фальшивими.

За даними Міноборони країни, мета таких повідомлень — дезінформація, провокування паніки та підрив довіри до державних інституцій, зокрема у період виборчих процесів.

«Міністерство оборони заявляє, що не надсилало жодних повісток громадянам і що вся ця інформація є неправдивою. Їхня мета очевидна: поширення паніки, підрив довіри до державних інститутів та маніпулювання громадською думкою в контексті виборчих процесів, що тривають», — йдеться в заяві відомства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.