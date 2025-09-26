В Минобороны Молдовы опровергли фейк о массовой рассылке повесток

Минобороны Молдовы заявили, что мобилизации нет, повестки — фейк.

Минобороны Молдовы опровергло информацию о массовой рассылке повесток-вызовов гражданам в военные учреждения. В ведомстве подчеркнули, что документы, которые распространяются в Telegram-каналах, являются фальшивыми.

По данным Минобороны страны, цель таких сообщений — дезинформация, провоцирование паники и подрыв доверия к государственным институтам, в частности в период избирательных процессов.

«Министерство обороны заявляет, что не направляло никаких повесток гражданам и что вся эта информация является ложной. Их цель очевидна: распространение паники, подрыв доверия к государственным институтам и манипулирование общественным мнением в контексте продолжающихся избирательных процессов», — говорится в заявлении ведомства.

