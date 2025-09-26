Практика судів
У Польщі прийняли закон, який забороняє тримати собак на прив’язі

16:06, 26 вересня 2025
Закон забороняє тримати собак на ланцюгах та встановлює нові стандарти утримання тварин у вольєрах.
У Польщі прийняли закон, який забороняє тримати собак на прив'язі
Польський Сейм підтримав зміни до закону про захист тварин, які забороняють тримати собак на прив’язі, зокрема на ланцюгу. Тепер документ має розглянути Сенат. Про це повідомляє TVN24.

До цього часу польське законодавство дозволяло утримувати собак на прив’язі не більше 12 годин на добу, а також забороняло використання занадто короткої упряжі (менш ніж 3 метри) чи умов, що завдають тварині шкоди та страждань. Однак у практиці такі правила виявилися майже неможливими для контролю, тож фактично не працювали.

За ухвалення нових правил проголосували 280 депутатів, 105 виступили проти, ще 30 утрималися.

Прем’єр Дональд Туск у соцмережі X відреагував словами: «Кінець закону про ланцюги. Нарешті!»

Туск прикріпив до публікації свою фотографію з улюбленим псом, вівчаркою на прізвисько Шериф, який був домашнім вихованцем польського прем'єра на початку 2000-х.

Що передбачає новий закон:

  • повна заборона постійного утримання собак на прив’язі;
  • винятки дозволені лише у випадках короткочасного перебування на повідку чи упряжі: під час прогулянки, транспортування, участі у виставці, тренуванні, ветеринарних процедурах або для запобігання небезпеці;
  • винятки стосуються лише ситуацій поза місцем постійного проживання собаки;
  • уточнено правила утримання собак у вольєрах — тварини повинні мати гарантований щоденний рух за межами вольєра відповідно до віку та стану здоров’я.

Норми для вольєрів:

Закон уперше вводить чітке визначення вольєра та встановлює його мінімальні розміри:

  • не менше 10 м² для собак до 20 кг,
  • 15 м² — для собак 20–30 кг,
  • 20 м² — для собак понад 30 кг.

Також передбачено збільшення площі вольєра з кількістю собак. Вольєр має бути частково накритим і з твердим покриттям.

Водночас ці норми не поширюються на службових собак і тварин у притулках.

Нові правила набудуть чинності через 12 місяців після офіційного опублікування.

Польща закон тварини

