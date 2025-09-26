В Польше приняли закон, запрещающий держать собак на привязи

Польский Сейм поддержал изменения в закон о защите животных, которые запрещают держать собак на привязи, в том числе на цепи. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Об этом сообщает TVN24.
До этого времени польское законодательство позволяло содержать собак на привязи не более 12 часов в сутки, а также запрещало использование слишком короткой привязи (менее 3 метров) или условий, причиняющих животному вред и страдания. Однако на практике такие правила оказались практически неконтролируемыми, поэтому фактически не работали.
За принятие новых правил проголосовали 280 депутатов, 105 выступили против, ещё 30 воздержались.
Премьер Дональд Туск в соцсети X отреагировал словами: «Конец закона о цепях. Наконец-то!»
Туск прикрепил к публикации свою фотографию с любимым псом, овчаркой по кличке Шериф, который был домашним питомцем польского премьера в начале 2000-х.
Что предусматривает новый закон:
Нормы для вольеров:
Закон впервые вводит чёткое определение вольера и устанавливает его минимальные размеры:
Также предусмотрено увеличение площади вольера с количеством собак. Вольер должен быть частично накрытым и с твёрдым покрытием.
В то же время эти нормы не распространяются на служебных собак и животных в приютах.
Новые правила вступят в силу через 12 месяцев после официального опубликования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.