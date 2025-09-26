В Польше приняли закон, запрещающий держать собак на привязи

Закон запрещает содержать собак на цепях и устанавливает новые стандарты содержания животных в вольерах.

Польский Сейм поддержал изменения в закон о защите животных, которые запрещают держать собак на привязи, в том числе на цепи. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Об этом сообщает TVN24.

До этого времени польское законодательство позволяло содержать собак на привязи не более 12 часов в сутки, а также запрещало использование слишком короткой привязи (менее 3 метров) или условий, причиняющих животному вред и страдания. Однако на практике такие правила оказались практически неконтролируемыми, поэтому фактически не работали.

За принятие новых правил проголосовали 280 депутатов, 105 выступили против, ещё 30 воздержались.

Премьер Дональд Туск в соцсети X отреагировал словами: «Конец закона о цепях. Наконец-то!»

Туск прикрепил к публикации свою фотографию с любимым псом, овчаркой по кличке Шериф, который был домашним питомцем польского премьера в начале 2000-х.

Что предусматривает новый закон:

полный запрет постоянного содержания собак на привязи;

исключения разрешены только в случаях кратковременного пребывания на поводке или привязи: во время прогулки, транспортировки, участия в выставке, тренировке, ветеринарных процедурах или для предотвращения опасности;

исключения касаются только ситуаций вне места постоянного проживания собаки;

уточнены правила содержания собак в вольерах — животные должны иметь гарантированное ежедневное движение за пределами вольера в соответствии с возрастом и состоянием здоровья.

Нормы для вольеров:

Закон впервые вводит чёткое определение вольера и устанавливает его минимальные размеры:

не менее 10 м² для собак до 20 кг,

15 м² — для собак 20–30 кг,

20 м² — для собак свыше 30 кг.

Также предусмотрено увеличение площади вольера с количеством собак. Вольер должен быть частично накрытым и с твёрдым покрытием.

В то же время эти нормы не распространяются на служебных собак и животных в приютах.

Новые правила вступят в силу через 12 месяцев после официального опубликования.

