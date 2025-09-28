Практика судів
  1. У світі

Вчені надрукували на 3D-принтері шкіру, яка тягнеться та «кровоточить» як справжня

17:13, 28 вересня 2025
Американські вчені створили надреалістичну шкіру, яка імітує справжні поранення.
Вчені надрукували на 3D-принтері шкіру, яка тягнеться та «кровоточить» як справжня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хірурги невдовзі зможуть тренуватися на надреалістичній 3D-друкованій шкірі, яка при розрізі виділяє «кров» і навіть «гній». Американські вчені з Міннесотського та Вашингтонського університетів наближають прогрес: вони використовували технології 3D-друку, щоб створити інноваційну еластичну шкіру. Про це повідомляє Popular Science.

Що відомо

Дослідники розробили новий друкований матеріал, який максимально наближено імітує властивості людської тканини. Його головна особливість — здатність змінювати жорсткість залежно від розташування на тілі та напрямку руху.

Для більшої реалістичності в шари штучної шкіри вбудували мікрокапсули з рідиною. При надрізі вони «випускають» штучну кров або гній, створюючи ілюзію справжнього поранення.

Автори наголошують: у майбутньому ця технологія може бути використана не лише для тренувальних моделей шкіри, а й для створення синтетичних органів. Це значно прискорить підготовку медиків і відкриє шлях до виготовлення органів «на замовлення».

«Такий підхід дозволяє створювати більш реалістичні тренувальні моделі для хірургії, що зрештою покращить результати лікування», — пояснив автор дослідження, випускник факультету механічної інженерії Університету Міннесоти Адарш Сомаяджі.

Як працює нова технологія

Спершу науковці створили математичну модель, яка прогнозує поведінку надрукованої тканини у реальних умовах.

3D-біопринтер наносив шари штучної шкіри з рідинними капсулами всередині.

При тестуванні на манекені під час розрізу капсули «випускали» рідину, що візуально та тактильно нагадувало справжню кровотечу.

Хірурги, які брали участь у випробуваннях, відзначили, що новий матеріал набагато реалістичніший за традиційні моделі штучної шкіри.

Тенденція до друку «живих» органів

Подібні розробки ведуться і в інших країнах:

  • вчені з Кембриджу та Університетського коледжу Лондона створили синтетичну шкіру, здатну відчувати дотик, тепло й холод;
  • у Граці (Австрія) та Індії працюють над штучною «тваринною» шкірою з гідрогелю та живих клітин, яка може замінити використання справжньої тваринної шкіри у тестах косметики.

Сучасні біопринтери вже здатні відтворювати різні типи тканин — від м’якої шкіри до хрящів і кісток. У перспективі це може призвести до створення повноцінних органів для трансплантації.

«Хоча ще залишаються труднощі з масштабуванням процесу, ми бачимо великий потенціал цієї технології для підготовки медиків», — додав Сомаяджі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
е-ТЦК, е-кабінет бізнесу для обліку військовозобов’язаних та Космічні сили – що Кабмін пропонує у своїй програмі щодо мобілізації та оборони

Уряд планує змінити порядок бронювання та положення про ВЛК, а також запровадити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

Але спрощення не буде поширюватися на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів.

Верховний Суд пояснив, як встановлюється причинний зв'язок між діями службової особи та наслідками у складних управлінських рішеннях

Начальник управління допустив прийняття незаконного рішення комісією з розгляду питань щодо забезпечення житлом про виплату грошової компенсації на придбання житла за рахунок бюджетних коштів – ВС пояснив, як встановити зв’язок між його діями та наслідками.

Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду