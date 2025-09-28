Вчені надрукували на 3D-принтері шкіру, яка тягнеться та «кровоточить» як справжня

Американські вчені створили надреалістичну шкіру, яка імітує справжні поранення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хірурги невдовзі зможуть тренуватися на надреалістичній 3D-друкованій шкірі, яка при розрізі виділяє «кров» і навіть «гній». Американські вчені з Міннесотського та Вашингтонського університетів наближають прогрес: вони використовували технології 3D-друку, щоб створити інноваційну еластичну шкіру. Про це повідомляє Popular Science.

Що відомо

Дослідники розробили новий друкований матеріал, який максимально наближено імітує властивості людської тканини. Його головна особливість — здатність змінювати жорсткість залежно від розташування на тілі та напрямку руху.

Для більшої реалістичності в шари штучної шкіри вбудували мікрокапсули з рідиною. При надрізі вони «випускають» штучну кров або гній, створюючи ілюзію справжнього поранення.

Автори наголошують: у майбутньому ця технологія може бути використана не лише для тренувальних моделей шкіри, а й для створення синтетичних органів. Це значно прискорить підготовку медиків і відкриє шлях до виготовлення органів «на замовлення».

«Такий підхід дозволяє створювати більш реалістичні тренувальні моделі для хірургії, що зрештою покращить результати лікування», — пояснив автор дослідження, випускник факультету механічної інженерії Університету Міннесоти Адарш Сомаяджі.

Як працює нова технологія

Спершу науковці створили математичну модель, яка прогнозує поведінку надрукованої тканини у реальних умовах.

3D-біопринтер наносив шари штучної шкіри з рідинними капсулами всередині.

При тестуванні на манекені під час розрізу капсули «випускали» рідину, що візуально та тактильно нагадувало справжню кровотечу.

Хірурги, які брали участь у випробуваннях, відзначили, що новий матеріал набагато реалістичніший за традиційні моделі штучної шкіри.

Тенденція до друку «живих» органів

Подібні розробки ведуться і в інших країнах:

вчені з Кембриджу та Університетського коледжу Лондона створили синтетичну шкіру, здатну відчувати дотик, тепло й холод;

у Граці (Австрія) та Індії працюють над штучною «тваринною» шкірою з гідрогелю та живих клітин, яка може замінити використання справжньої тваринної шкіри у тестах косметики.

Сучасні біопринтери вже здатні відтворювати різні типи тканин — від м’якої шкіри до хрящів і кісток. У перспективі це може призвести до створення повноцінних органів для трансплантації.

«Хоча ще залишаються труднощі з масштабуванням процесу, ми бачимо великий потенціал цієї технології для підготовки медиків», — додав Сомаяджі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.