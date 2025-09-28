Ученые напечатали на 3D-принтере кожу, которая тянется и «кровоточит» как настоящая

Американские ученые создали сверхреалистическую кожу, имитирующую настоящие ранения.

Хирурги вскоре смогут тренироваться на суперреалистичной 3D-печатной коже, которая при разрезе выделяет «кровь» и даже «гной». Американские ученые из Миннесотского и Вашингтонского университетов приближают прогресс: они использовали технологии 3D-печати, чтобы создать инновационную эластичную кожу. Об этом сообщает Popular Science.

Что известно

Исследователи разработали новый печатный материал, который максимально близко имитирует свойства человеческой ткани. Его главная особенность — способность изменять жесткость в зависимости от расположения на теле и направления движения.

Для большей реалистичности в слои искусственной кожи встроили микрокапсулы с жидкостью. При разрезе они «выпускают» искусственную кровь или гной, создавая иллюзию настоящего ранения.

Авторы подчеркивают: в будущем эта технология может быть использована не только для тренировочных моделей кожи, но и для создания синтетических органов. Это значительно ускорит подготовку медиков и откроет путь к изготовлению органов «под заказ».

«Такой подход позволяет создавать более реалистичные тренировочные модели для хирургии, что в итоге улучшит результаты лечения», — объяснил автор исследования, выпускник факультета машиностроения Университета Миннесоты Адарш Сомаяджи.

Как работает новая технология

Сначала ученые создали математическую модель, которая прогнозирует поведение напечатанной ткани в реальных условиях.

3D-биопринтер наносил слои искусственной кожи с жидкостными капсулами внутри.

При тестировании на манекене во время разреза капсулы «выпускали» жидкость, что визуально и тактильно напоминало настоящее кровотечение.

Хирурги, участвовавшие в испытаниях, отметили, что новый материал намного реалистичнее традиционных моделей искусственной кожи.

Тенденция к печати «живых» органов

Подобные разработки ведутся и в других странах:

ученые из Кембриджа и Университетского колледжа Лондона создали синтетическую кожу, способную ощущать прикосновение, тепло и холод;

в Граце (Австрия) и Индии работают над искусственной «животной» кожей из гидрогеля и живых клеток, которая может заменить использование настоящей животной кожи в тестах косметики.

Современные биопринтеры уже способны воспроизводить разные типы тканей — от мягкой кожи до хрящей и костей. В перспективе это может привести к созданию полноценных органов для трансплантации.

«Хотя еще остаются трудности с масштабированием процесса, мы видим большой потенциал этой технологии для подготовки медиков», — добавил Сомаяджи.

