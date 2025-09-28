Практика судов
Ученые напечатали на 3D-принтере кожу, которая тянется и «кровоточит» как настоящая

17:13, 28 сентября 2025
Американские ученые создали сверхреалистическую кожу, имитирующую настоящие ранения.
Ученые напечатали на 3D-принтере кожу, которая тянется и «кровоточит» как настоящая
Хирурги вскоре смогут тренироваться на суперреалистичной 3D-печатной коже, которая при разрезе выделяет «кровь» и даже «гной». Американские ученые из Миннесотского и Вашингтонского университетов приближают прогресс: они использовали технологии 3D-печати, чтобы создать инновационную эластичную кожу. Об этом сообщает Popular Science.

Что известно

Исследователи разработали новый печатный материал, который максимально близко имитирует свойства человеческой ткани. Его главная особенность — способность изменять жесткость в зависимости от расположения на теле и направления движения.

Для большей реалистичности в слои искусственной кожи встроили микрокапсулы с жидкостью. При разрезе они «выпускают» искусственную кровь или гной, создавая иллюзию настоящего ранения.

Авторы подчеркивают: в будущем эта технология может быть использована не только для тренировочных моделей кожи, но и для создания синтетических органов. Это значительно ускорит подготовку медиков и откроет путь к изготовлению органов «под заказ».

«Такой подход позволяет создавать более реалистичные тренировочные модели для хирургии, что в итоге улучшит результаты лечения», — объяснил автор исследования, выпускник факультета машиностроения Университета Миннесоты Адарш Сомаяджи.

Как работает новая технология

Сначала ученые создали математическую модель, которая прогнозирует поведение напечатанной ткани в реальных условиях.

3D-биопринтер наносил слои искусственной кожи с жидкостными капсулами внутри.

При тестировании на манекене во время разреза капсулы «выпускали» жидкость, что визуально и тактильно напоминало настоящее кровотечение.

Хирурги, участвовавшие в испытаниях, отметили, что новый материал намного реалистичнее традиционных моделей искусственной кожи.

Тенденция к печати «живых» органов

Подобные разработки ведутся и в других странах:

  • ученые из Кембриджа и Университетского колледжа Лондона создали синтетическую кожу, способную ощущать прикосновение, тепло и холод;
  • в Граце (Австрия) и Индии работают над искусственной «животной» кожей из гидрогеля и живых клеток, которая может заменить использование настоящей животной кожи в тестах косметики.

Современные биопринтеры уже способны воспроизводить разные типы тканей — от мягкой кожи до хрящей и костей. В перспективе это может привести к созданию полноценных органов для трансплантации.

«Хотя еще остаются трудности с масштабированием процесса, мы видим большой потенциал этой технологии для подготовки медиков», — добавил Сомаяджи.

 

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

