У Молдові масові повідомлення про «мінування» дільниць під час виборів до парламенту

МЗС Молдови повідомило про фейкові мінування дільниць у Брюсселі, Римі та Бухаресті.

Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про надходження повідомлень про нібито мінування виборчих дільниць за кордоном під час голосування на парламентських виборах.

Інциденти зафіксовано на дільницях у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте (Іспанія). У МЗС вважають ці повідомлення частиною російського втручання у виборчий процес.

«Державні інституції підготувалися до такого сценарію, ми встановили чіткі процедури й співпрацюємо з нашими партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав. Просимо всіх громадян дослухатися до рекомендацій влади й офіційної інформації та продовжувати чесне голосування», – заявили в міністерстві.

