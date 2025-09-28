В Молдове массовые сообщения о «минировании» участков во время выборов в парламент

МИД Молдовы сообщил о фейковых минированиях участков в Брюсселе, Риме и Бухаресте.

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило о поступлении сообщений о якобы минировании избирательных участков за рубежом во время голосования на парламентских выборах.

Инциденты зафиксированы на участках в Брюсселе, Риме, Генуе, Бухаресте, Эшвилле и Аликанте (Испания). В МИД считают эти сообщения частью российского вмешательства в избирательный процесс.

«Государственные институты подготовились к такому сценарию, мы установили четкие процедуры и сотрудничаем с нашими партнерами из других государств, чтобы избирательный процесс не пострадал. Просим всех граждан прислушиваться к рекомендациям властей и официальной информации и продолжать честное голосование», — заявили в министерстве.

