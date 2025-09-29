Українські біженці принесли Чехії вдвічі більше грошей, ніж держава витратила на них

Українські біженці принесли Чехії €616 млн податків у 2025 році.

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, сплатили до бюджету країни 15 млрд крон (€616 млн) податків і внесків за першу половину 2025 року, що вдвічі більше за витрати на їхнє утримання, повідомдяє Radio Prague International.

За даними Міністерства праці Чехії, державні витрати на гуманітарну допомогу, житло, охорону здоров’я, освіту та інші потреби біженців склали 7,6 млрд крон (€312 млн). У 2024 році надходження від українців досягли 24,8 млрд крон (€986 млн), тоді як витрати становили 15,5 млрд крон (€540 млн). У 2023 році країна отримала 19,4 млрд крон (€797 млн) податків від біженців при витратах у 22 млрд крон (€904 млн).

Міністр праці Маріан Юречко зазначив, що 169 000 українців із тимчасовим захистом працюють у Чехії, а загалом таких осіб налічується 393 843 станом на 21 вересня.

«Якщо ці люди відразу поїдуть, то значна частина економіки зіткнеться із серйозними проблемами. Це - промисловість, сфера послуг, сільське господарство», — наголосив він. Юречко додав, що заклики деяких політиків до повернення біженців загрожують економічному розвитку та добробуту Чехії.

