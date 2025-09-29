Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Українські біженці принесли Чехії вдвічі більше грошей, ніж держава витратила на них

21:20, 29 вересня 2025
Українські біженці принесли Чехії €616 млн податків у 2025 році.
Українські біженці принесли Чехії вдвічі більше грошей, ніж держава витратила на них
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, сплатили до бюджету країни 15 млрд крон (€616 млн) податків і внесків за першу половину 2025 року, що вдвічі більше за витрати на їхнє утримання, повідомдяє Radio Prague International.

За даними Міністерства праці Чехії, державні витрати на гуманітарну допомогу, житло, охорону здоров’я, освіту та інші потреби біженців склали 7,6 млрд крон (€312 млн). У 2024 році надходження від українців досягли 24,8 млрд крон (€986 млн), тоді як витрати становили 15,5 млрд крон (€540 млн). У 2023 році країна отримала 19,4 млрд крон (€797 млн) податків від біженців при витратах у 22 млрд крон (€904 млн).

Міністр праці Маріан Юречко зазначив, що 169 000 українців із тимчасовим захистом працюють у Чехії, а загалом таких осіб налічується 393 843 станом на 21 вересня.

«Якщо ці люди відразу поїдуть, то значна частина економіки зіткнеться із серйозними проблемами. Це - промисловість, сфера послуг, сільське господарство», — наголосив він. Юречко додав, що заклики деяких політиків до повернення біженців загрожують економічному розвитку та добробуту Чехії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

біженець Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду