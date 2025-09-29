Практика судов
Украинские беженцы принесли Чехии вдвое больше денег, чем государство потратило на них

21:20, 29 сентября 2025
Украинские беженцы принесли Чехии €616 млн налогов в 2025 году.
Украинские беженцы принесли Чехии вдвое больше денег, чем государство потратило на них
Украинские беженцы, получившие временную защиту в Чехии, уплатили в бюджет страны 15 млрд крон (€616 млн) налогов и взносов за первую половину 2025 года, что вдвое больше расходов на их содержание, сообщает Radio Prague International.

По данным Министерства труда Чехии, государственные расходы на гуманитарную помощь, жилье, здравоохранение, образование и другие нужды беженцев составили 7,6 млрд крон (€312 млн). В 2024 году поступления от украинцев достигли 24,8 млрд крон (€986 млн), тогда как расходы составили 15,5 млрд крон (€540 млн). В 2023 году страна получила 19,4 млрд крон (€797 млн) налогов от беженцев при расходах в 22 млрд крон (€904 млн).

Министр труда Мариан Юречко отметил, что 169 000 украинцев с временной защитой работают в Чехии, а всего таких лиц насчитывается 393 843 по состоянию на 21 сентября.

«Если эти люди сразу уедут, то значительная часть экономики столкнется с серьезными проблемами. Это - промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство», - подчеркнул он. Юречко добавил, что призывы некоторых политиков к возвращению беженцев угрожают экономическому развитию и благосостоянию Чехии.

