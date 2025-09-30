Польща хоче посилити умови для отримання громадянства українцями

Польща планує ускладнити умови отримання громадянства для іноземців.

Джерело фото: EPA-EFE/Marcin Obara

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство. Про це пише PAP.

Згідно з документом, мінімальний термін безперервного проживання у країні для отримання громадянства пропонують збільшити з трьох до десяти років. Йдеться про перебування на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу довгострокового резидента ЄС або права постійного проживання.

У пояснювальній записці наголошується, що нинішній трирічний термін — один із найкоротших у ЄС та не забезпечує достатнього часу для вивчення польської мови, розуміння культури й адаптації до суспільно-правових реалій. Для порівняння: в Італії, Іспанії та Австрії вимагають 10 років, у Франції — 5 років (із можливістю скорочення), у Німеччині — 5 років, а в Угорщині — 8.

«Громадянство — це не лише перелік прав, а й відповідальність за спільне благо Республіки Польща», — зазначено у проекті. Автори підкреслюють, що довший термін проживання дозволить іноземцям краще інтегруватися в польське суспільство, що, на їхню думку, є ключовим для стабільності держави в умовах зростання міграції.

Зазначається, що зміни можуть зменшити надходження до бюджету від сплати за рішення про громадянство, проте частково це планують компенсувати економією на соціальних виплатах.

Закон може набути чинності вже через 30 днів після публікації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.