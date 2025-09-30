Украинцам придется прожить в Польше не менее 10 лет, чтобы претендовать на гражданство

Польша планирует усложнить условия получения гражданства для иностранцев.

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, который предусматривает существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство. Об этом пишет PAP.

Согласно документу, минимальный срок непрерывного проживания в стране для получения гражданства предлагают увеличить с трех до десяти лет. Речь идет о пребывании на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения долгосрочного резидента ЕС или права постоянного проживания.

В пояснительной записке подчеркивается, что нынешний трехлетний срок — один из самых коротких в ЕС и не обеспечивает достаточного времени для изучения польского языка, понимания культуры и адаптации к социально-правовым реалиям. Для сравнения: в Италии, Испании и Австрии требуют 10 лет, во Франции — 5 лет (с возможностью сокращения), в Германии — 5 лет, а в Венгрии — 8.

«Гражданство — это не только перечень прав, но и ответственность за общее благо Республики Польша», — отмечено в проекте. Авторы подчеркивают, что более длительный срок проживания позволит иностранцам лучше интегрироваться в польское общество, что, по их мнению, является ключевым для стабильности государства в условиях роста миграции.

Отмечается, что изменения могут сократить поступления в бюджет от платы за решение о гражданстве, однако частично это планируют компенсировать экономией на социальных выплатах.

Закон может вступить в силу уже через 30 дней после публикации.

