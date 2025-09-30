Шопінг у 1 клік – ChatGPT зможе шукати та оплачувати товари в інтернеті

ChatGPT запускає функцію Instant Checkout для покупок у чаті.

Компанія OpenAI оголосила про запуск функції Instant Checkout для ChatGPT, яка дозволяє користувачам обирати та оплачувати товари безпосередньо в діалоговому вікні чат-бота, повідомили в компанії.

ChatGPT виступає посередником, допомагаючи підібрати товар і передаючи платіжні дані продавцю в зашифрованому вигляді за згодою користувача. Оплата доступна через Apple Pay, Google Pay, Stripe та банківські картки без додаткових комісій для користувачів, оскільки витрати покривають продавці. Функція доступна всім користувачам ChatGPT, включно з безплатними.

Instant Checkout перетворює чат-бот на віртуальний магазин із пошуком, підбором і оплатою в один клік. Наразі функція працює в США лише з платформою Etsy, але OpenAI планує незабаром підключити понад мільйон продавців на Shopify. Експерти вважають, що це може змінити онлайн-шопінг, поступово витісняючи Google та Amazon на користь ШІ-асистентів.

