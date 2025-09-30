Шопинг в 1 клик – ChatGPT сможет искать и оплачивать товары в интернете

ChatGPT запускает функцию Instant Checkout для покупок в чате.

Фото: bazilik.media

Компания OpenAI объявила о запуске функции Instant Checkout для ChatGPT, которая позволяет пользователям выбирать и оплачивать товары непосредственно в диалоговом окне чат-бота, сообщили в компании.

ChatGPT выступает посредником, помогая подобрать товар и передавая платежные данные продавцу в зашифрованном виде с согласия пользователя. Оплата доступна через Apple Pay, Google Pay, Stripe и банковские карты без дополнительных комиссий для пользователей, поскольку расходы покрывают продавцы. Функция доступна всем пользователям ChatGPT, включая бесплатных.

Instant Checkout превращает чат-бот в виртуальный магазин с поиском, подбором и оплатой в один клик. Сейчас функция работает в США только с платформой Etsy, но OpenAI планирует в скором времени подключить более миллиона продавцов на Shopify. Эксперты считают, что это может изменить онлайн-шопинг, постепенно вытесняя Google и Amazon в пользу ИИ-ассистентов.

