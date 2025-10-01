Найбільше в історії вилучення криптовалюти – у Лондоні конфіскували у криптошахрайки 61 тисячу BTC

Британська поліція конфіскувала біткоїнів на $7,4 млрд у шахрайки з Китаю.

Фото: dev.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лондоні 47-річна Чжімінь Цян (відома як Яді Чжан) визнала провину в масштабному криптошахрайстві, після чого столична поліція конфіскувала 61 000 біткоїнів вартістю близько $7,39 млрд — найбільше вилучення криптовалюти у світі, повідомило The Hacker News.

Слідство встановило, що в 2014–2017 роках Цян у Китаї організувала шахрайську схему, обіцяючи щоденні дивіденди від «інвестицій», що зачепила понад 128 000 осіб, переважно віком 50–75 років. У 2018 році в Британії вона намагалася відмити кошти через купівлю нерухомості за допомогою помічниці Ян Вень. Поліція виявила криптогаманці й розпочала конфіскацію.

Ян Вень у травні засудили до 6 років і 8 місяців ув’язнення за приховування 150 BTC та зобов’язали виплатити понад 3,1 млн фунтів. Цян, яка в’їхала до Британії за підробленими документами, заарештували у квітні 2024 року. Її звинуватили у набутті та зберіганні злочинних активів. Інтерпол також повідомив про операцію Contender 3.0, яка викрила 260 шахраїв у 14 країнах Африки, підкресливши зростання криптоафер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.