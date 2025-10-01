Практика судов
Крупнейшее в истории изъятие криптовалюты – в Лондоне конфисковали у криптомошенницы 61 тысячу BTC

12:15, 1 октября 2025
Британская полиция конфисковала биткоинов на $7,4 млрд у мошенницы из Китая.
Крупнейшее в истории изъятие криптовалюты – в Лондоне конфисковали у криптомошенницы 61 тысячу BTC
Фото: dev.ua
В Лондоне 47-летняя Чжимин Цян (известная как Яди Чжан) признала вину в масштабном криптомошенничестве, после чего столичная полиция конфисковала 61 000 биткойнов стоимостью около $7,39 млрд — крупнейшее изъятие криптовалюты в мире, сообщило The Hacker News.

Следствие установило, что в 2014–2017 годах Цян в Китае организовала мошенническую схему, обещая ежедневные дивиденды от «инвестиций», которая затронула более 128 000 человек, преимущественно в возрасте 50–75 лет. В 2018 году в Великобритании она пыталась отмыть средства через покупку недвижимости с помощью помощницы Ян Вэнь. Полиция обнаружила криптокошельки и начала конфискацию.

Ян Вэнь в мае приговорили к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения за сокрытие 150 BTC и обязали выплатить более 3,1 млн фунтов. Цян, которая въехала в Великобританию по поддельным документам, арестовали в апреле 2024 года. Ее обвинили в приобретении и хранении преступных активов. Интерпол также сообщил об операции Contender 3.0, которая разоблачила 260 мошенников в 14 странах Африки, подчеркнув рост криптоафер.

