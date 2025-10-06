У Сіднеї чоловік хаотично вистрілив до 100 разів по людях

Понад 20 людей постраждали від стрілянини у Сіднеї, нападника вже затримано.

Фото: АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В австралійському Сіднеї 60-річний чоловік відкрив хаотичну стрілянину на одній із жвавих вулиць міста, унаслідок чого травми отримали понад 20 осіб. Про це повідомляє Le Figaro.

За даними поліції, зловмисник стріляв по транспортних засобах, що проїжджали повз, спричинивши поранення уламками та іншими травмами більш ніж 20 людям. Виконувач обов’язків комісара поліції Нового Південного Уельсу Стівен Перрі зазначив, що, ймовірно, було зроблено від 50 до 100 пострілів.

Один зі свідків, офісний працівник, розповів, що серед людей виникла паніка, і багато хто спочатку не зрозумів, що сталося. «Це було дуже голосно, з гуркотом, спалахами, іскрами, димом, усе таке», — описав він подію.

Зловмисника затримали через дві години після інциденту в одній із квартир. Під час арешту він отримав травми, після чого його доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

За інформацією правоохоронців, 19 осіб отримали медичну допомогу через поранення, спричинені уламками, зокрема склом. Декількох постраждалих госпіталізували. Зокрема, один чоловік віком близько 50 років отримав поранення в шию та груди і був доставлений до лікарні в критичному стані, повідомили австралійські ЗМІ.

Поліція виключила зв’язок інциденту з тероризмом чи організованою злочинністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.