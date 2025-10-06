В Сиднее мужчина хаотично выстрелил до 100 раз по людям

Более 20 человек пострадали от стрельбы в Сиднее, нападавший уже задержан.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В австралийском Сиднее 60-летний мужчина открыл хаотичную стрельбу на одной из оживленных улиц города, в результате чего травмы получили более 20 человек. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным полиции, злоумышленник стрелял по проезжавшим мимо транспортным средствам, в результате чего более 20 человек получили ранения осколками и другие травмы. Исполняющий обязанности комиссара полиции Нового Южного Уэльса Стивен Перри отметил, что, вероятно, было произведено от 50 до 100 выстрелов.

Один из свидетелей, офисный работник, рассказал, что среди людей возникла паника, и многие сначала не поняли, что произошло. «Это было очень громко, с грохотом, вспышками, искрами, дымом, всем таким», — описал он событие.

Злоумышленника задержали через два часа после инцидента в одной из квартир. Во время ареста он получил травмы, после чего его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По информации правоохранителей, 19 человек получили медицинскую помощь из-за ранений, нанесенных осколками, в частности стеклом. Несколько пострадавших госпитализировали. В частности, один мужчина в возрасте около 50 лет получил ранения в шею и грудь и был доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщили австралийские СМИ.

Полиция исключила связь инцидента с терроризмом или организованной преступностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.