Практика судів
  1. У світі

Temu під слідством у Німеччині: китайський маркетплейс підозрюють у маніпулюванні цінами

08:44, 9 жовтня 2025
У Німеччині перевіряють, чи нав’язує Temu продавцям неприйнятні цінові умови, що може порушувати конкуренцію на ринку.
Temu під слідством у Німеччині: китайський маркетплейс підозрюють у маніпулюванні цінами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральне картельне відомство Німеччини (Bundeskartellamt) оголосило про розслідування щодо китайського онлайн-рітейлера Temu, підозрюючи компанію у впливі на формування цін продавців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Temu під прицілом антимонопольного відомства

Як повідомив голова відомства Андреас Мундт, німецькі регулятори мають намір перевірити, на яких умовах Temu співпрацює з торговцями та постачальниками, які продають товари на платформі.

«Щомісяця понад 100 мільйонів користувачів з європейських країн відвідують temu.com. Ми підозрюємо, що компанія може встановлювати неприйнятні цінові умови для німецьких продавців, що може створити серйозну загрозу конкуренції та зрештою призвести до зростання цін на інших майданчиках», — заявив Мундт.

Підозри у порушенні конкуренції

Розслідування стосується європейської штаб-квартири Temu — компанії Whaleco Technology Limited, зареєстрованої в Дубліні (Ірландія), яка відома своєю лояльною податковою політикою для корпорацій.

У Німеччині Temu має близько 19,3 мільйона активних користувачів, що становить понад чверть дорослого населення країни.

Європейська критика і стрімке зростання Temu

За оцінками експертів, доходи Temu у 2024 році різко зросли, коли компанія активно розширювалася в Європі та Америці. За різними підрахунками, річний оборот платформи становить від $30 до $70 мільярдів, що у кілька разів перевищує показники 2023 року.

У липні 2024 року Temu вже опинилася в центрі розслідування Єврокомісії, яка звинуватила компанію в порушенні законодавства ЄС, зокрема у недостатніх заходах проти продажу нелегальної продукції на платформі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області