Temu під слідством у Німеччині: китайський маркетплейс підозрюють у маніпулюванні цінами

У Німеччині перевіряють, чи нав’язує Temu продавцям неприйнятні цінові умови, що може порушувати конкуренцію на ринку.

Федеральне картельне відомство Німеччини (Bundeskartellamt) оголосило про розслідування щодо китайського онлайн-рітейлера Temu, підозрюючи компанію у впливі на формування цін продавців. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Temu під прицілом антимонопольного відомства

Як повідомив голова відомства Андреас Мундт, німецькі регулятори мають намір перевірити, на яких умовах Temu співпрацює з торговцями та постачальниками, які продають товари на платформі.

«Щомісяця понад 100 мільйонів користувачів з європейських країн відвідують temu.com. Ми підозрюємо, що компанія може встановлювати неприйнятні цінові умови для німецьких продавців, що може створити серйозну загрозу конкуренції та зрештою призвести до зростання цін на інших майданчиках», — заявив Мундт.

Підозри у порушенні конкуренції

Розслідування стосується європейської штаб-квартири Temu — компанії Whaleco Technology Limited, зареєстрованої в Дубліні (Ірландія), яка відома своєю лояльною податковою політикою для корпорацій.

У Німеччині Temu має близько 19,3 мільйона активних користувачів, що становить понад чверть дорослого населення країни.

Європейська критика і стрімке зростання Temu

За оцінками експертів, доходи Temu у 2024 році різко зросли, коли компанія активно розширювалася в Європі та Америці. За різними підрахунками, річний оборот платформи становить від $30 до $70 мільярдів, що у кілька разів перевищує показники 2023 року.

У липні 2024 року Temu вже опинилася в центрі розслідування Єврокомісії, яка звинуватила компанію в порушенні законодавства ЄС, зокрема у недостатніх заходах проти продажу нелегальної продукції на платформі.

