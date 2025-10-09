Практика судов
Temu под следствием в Германии: китайский маркетплейс подозревают в манипулировании ценами.

08:44, 9 октября 2025
В Германии проверяют, навязывает ли Temu продавцам неприемлемые ценовые условия, что может нарушать конкуренцию на рынке.
Temu под следствием в Германии: китайский маркетплейс подозревают в манипулировании ценами.
Федеральное картельное ведомство Германии (Bundeskartellamt) объявило о расследовании в отношении китайского онлайн-ритейлера Temu, подозревая компанию во влиянии на формирование цен продавцов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Temu под прицелом антимонопольного ведомства

Как сообщил глава ведомства Андреас Мундт, немецкие регуляторы намерены проверить, на каких условиях Temu сотрудничает с торговцами и поставщиками, которые продают товары на платформе.

«Ежемесячно более 100 миллионов пользователей из европейских стран посещают temu.com. Мы подозреваем, что компания может устанавливать неприемлемые ценовые условия для немецких продавцов, что может создать серьезную угрозу конкуренции и в итоге привести к росту цен на других площадках», — заявил Мундт.

Подозрения в нарушении конкуренции

Расследование касается европейской штаб-квартиры Temu — компании Whaleco Technology Limited, зарегистрированной в Дублине (Ирландия), которая известна своей лояльной налоговой политикой для корпораций.

В Германии у Temu около 19,3 миллиона активных пользователей, что составляет более четверти взрослого населения страны.

Европейская критика и стремительный рост Temu

По оценкам экспертов, доходы Temu в 2024 году резко выросли, когда компания активно расширялась в Европе и Америке. По разным подсчетам, годовой оборот платформы составляет от $30 до $70 миллиардов, что в несколько раз превышает показатели 2023 года.

В июле 2024 года Temu уже оказалась в центре расследования Еврокомиссии, которая обвинила компанию в нарушении законодательства ЕС, в частности в недостаточных мерах по борьбе с продажей нелегальной продукции на платформе.

