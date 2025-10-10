Практика судів
Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Дональду Трампу

21:54, 10 жовтня 2025
Політикиня подякувала США та Латинській Америці за підтримку боротьби за демократію.
Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Дональду Трампу
Фото: BBC
Венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо, лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, оголосила, що присвячує нагороду президенту США Дональду Трампу. Про це вона написала в соцмережі X.

«Визнання боротьби всіх венесуельців є стимулом для завершення нашої справи: здобути Свободу», — зазначила Мачадо щодо премії.

У першому офіційному зверненні після оголошення лауреата вона висловила подяку за «вирішальну» підтримку «нашим щирим союзникам» — народам обох Америк та світу і їхнім «сміливим лідерам».

«Ми стоїмо на порозі перемоги, і сьогодні, як ніколи, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні держави світу як на наших головних союзників у досягненні Свободи та демократії», — написала політикиня.

Нагороду вона присвятила «стражденному народові Венесуели» та американському президенту «за його рішучу підтримку нашої справи».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу.

