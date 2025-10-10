Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Дональду Трампу

Політикиня подякувала США та Латинській Америці за підтримку боротьби за демократію.

Венесуельська опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо, лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, оголосила, що присвячує нагороду президенту США Дональду Трампу. Про це вона написала в соцмережі X.

«Визнання боротьби всіх венесуельців є стимулом для завершення нашої справи: здобути Свободу», — зазначила Мачадо щодо премії.

У першому офіційному зверненні після оголошення лауреата вона висловила подяку за «вирішальну» підтримку «нашим щирим союзникам» — народам обох Америк та світу і їхнім «сміливим лідерам».

«Ми стоїмо на порозі перемоги, і сьогодні, як ніколи, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні держави світу як на наших головних союзників у досягненні Свободи та демократії», — написала політикиня.

Нагороду вона присвятила «стражденному народові Венесуели» та американському президенту «за його рішучу підтримку нашої справи».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу.

