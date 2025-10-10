Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила награду Дональду Трампу

Политик поблагодарила США и Латинскую Америку за поддержку борьбы за демократию.

Фото: BBC

Венесуэльская оппозиционная лидер Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, объявила, что посвящает награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она написала в соцсети X.

«Признание борьбы всех венесуэльцев является стимулом для завершения нашего дела: обрести Свободу», — отметила Мачадо в отношении премии.

В первом официальном обращении после объявления лауреата она выразила благодарность за «решающую» поддержку «нашим искренним союзникам» — народам обеих Америк и мира и их «смелым лидерам».

«Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические государства мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии», — написала политик.

Награду она посвятила «страждущему народу Венесуэлы» и американскому президенту «за его решительную поддержку нашего дела».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу.

