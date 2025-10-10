Практика судов
Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила награду Дональду Трампу

21:54, 10 октября 2025
Политик поблагодарила США и Латинскую Америку за поддержку борьбы за демократию.
Фото: BBC
Венесуэльская оппозиционная лидер Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, объявила, что посвящает награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она написала в соцсети X.

«Признание борьбы всех венесуэльцев является стимулом для завершения нашего дела: обрести Свободу», — отметила Мачадо в отношении премии.

В первом официальном обращении после объявления лауреата она выразила благодарность за «решающую» поддержку «нашим искренним союзникам» — народам обеих Америк и мира и их «смелым лидерам».

«Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические государства мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии», — написала политик.

Награду она посвятила «страждущему народу Венесуэлы» и американскому президенту «за его решительную поддержку нашего дела».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
