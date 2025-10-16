Суд ЄС визнав: домашніх тварин під час перельоту можна вважати «багажем»

Рішення обмежує відповідальність авіакомпаній за втрату тварин і визначає, що компенсація виплачується за правилами перевезення звичайного багажу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд Європейського Союзу ухвалив, що домашніх тварин, які перевозяться у вантажному відсіку літака, можна юридично класифікувати як «багаж». Це означає, що авіакомпанії не зобов’язані виплачувати власникам тварин компенсації, які перевищують установлені ліміти, якщо пасажири не задекларували «особливу цінність» свого багажу. Про це повідомляє Politico.

Рішення ухвалили у справі, що тягнеться з 2019 року: тоді в аеропорту Буенос-Айреса собака втекла зі свого контейнера перед рейсом авіакомпанії Iberia і зникла безвісти. Господар тварини вимагав від перевізника 5 тисяч євро компенсації, проте компанія заявила, що її відповідальність обмежена нормами Монреальської конвенції 1999 року, яка регулює правила перевезення багажу.

Європейський суд підтримав позицію авіаперевізника, зазначивши, що дія конвенції поширюється на всі предмети, які перевозяться у багажному відділенні — включно з тваринами.

Хоча законодавство ЄС і визнає тварин «чутливими істотами», суд у Люксембурзі наголосив: правила конвенції передбачають лише матеріальне відшкодування за втрачені або пошкоджені речі, а не моральну шкоду чи емоційну цінність.

Таким чином, авіакомпанії не зобов’язані компенсувати втрату домашніх тварин понад встановлену межу, якщо пасажири заздалегідь не заявили про підвищений рівень страхового покриття.

Рішення Суду ЄС створює правову визначеність для європейських авіакомпаній і водночас окреслює межі між міжнародним авіаційним правом і стандартами добробуту тварин у Євросоюзі.