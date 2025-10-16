Практика судів
  1. У світі

Суд ЄС визнав: домашніх тварин під час перельоту можна вважати «багажем»

13:36, 16 жовтня 2025
Рішення обмежує відповідальність авіакомпаній за втрату тварин і визначає, що компенсація виплачується за правилами перевезення звичайного багажу.
Суд ЄС визнав: домашніх тварин під час перельоту можна вважати «багажем»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд Європейського Союзу ухвалив, що домашніх тварин, які перевозяться у вантажному відсіку літака, можна юридично класифікувати як «багаж». Це означає, що авіакомпанії не зобов’язані виплачувати власникам тварин компенсації, які перевищують установлені ліміти, якщо пасажири не задекларували «особливу цінність» свого багажу. Про це повідомляє Politico.

Рішення ухвалили у справі, що тягнеться з 2019 року: тоді в аеропорту Буенос-Айреса собака втекла зі свого контейнера перед рейсом авіакомпанії Iberia і зникла безвісти. Господар тварини вимагав від перевізника 5 тисяч євро компенсації, проте компанія заявила, що її відповідальність обмежена нормами Монреальської конвенції 1999 року, яка регулює правила перевезення багажу.

Європейський суд підтримав позицію авіаперевізника, зазначивши, що дія конвенції поширюється на всі предмети, які перевозяться у багажному відділенні — включно з тваринами.

Хоча законодавство ЄС і визнає тварин «чутливими істотами», суд у Люксембурзі наголосив: правила конвенції передбачають лише матеріальне відшкодування за втрачені або пошкоджені речі, а не моральну шкоду чи емоційну цінність.

Таким чином, авіакомпанії не зобов’язані компенсувати втрату домашніх тварин понад встановлену межу, якщо пасажири заздалегідь не заявили про підвищений рівень страхового покриття.

Рішення Суду ЄС створює правову визначеність для європейських авіакомпаній і водночас окреслює межі між міжнародним авіаційним правом і стандартами добробуту тварин у Євросоюзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд ЄС тварини авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду