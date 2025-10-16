Практика судов
Суд ЕС признал: домашних животных во время перелета можно считать «багажом»

13:36, 16 октября 2025
Решение ограничивает ответственность авиакомпаний за потерю животных и устанавливает, что компенсация выплачивается по правилам перевозки обычного багажа.
Суд Европейского Союза постановил, что домашних животных, перевозимых в грузовом отсеке самолета, можно юридически классифицировать как «багаж». Это означает, что авиакомпании не обязаны выплачивать владельцам животных компенсации, превышающие установленные лимиты, если пассажиры не задекларировали «особую ценность» своего багажа. Об этом сообщает Politico.

Решение было принято по делу, которое тянется с 2019 года: тогда в аэропорту Буэнос-Айреса собака сбежала из своего контейнера перед рейсом авиакомпании Iberia и пропала без вести. Хозяин животного потребовал от перевозчика 5 тысяч евро компенсации, однако компания заявила, что ее ответственность ограничена нормами Монреальской конвенции 1999 года, регулирующей правила перевозки багажа.

Европейский суд поддержал позицию авиаперевозчика, отметив, что действие конвенции распространяется на все предметы, перевозимые в багажном отделении — включая животных.

Хотя законодательство ЕС признает животных «чувствительными существами», суд в Люксембурге подчеркнул: правила конвенции предусматривают лишь материальное возмещение за утраченные или поврежденные вещи, а не моральный ущерб или эмоциональную ценность.

Таким образом, авиакомпании не обязаны компенсировать потерю домашних животных сверх установленного лимита, если пассажиры заранее не заявили о повышенном уровне страхового покрытия.

Решение Суда ЕС создает правовую определенность для европейских авиакомпаний и одновременно очерчивает границы между международным авиационным правом и стандартами благополучия животных в Евросоюзе.

