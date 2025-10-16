У Грузії оштрафували голову ОБСЄ Еліну Валтонен за перекриття дороги

Фінську міністерку звинуватили у незаконному перекритті дороги в Тбілісі.

Фото: ALBASAT

Міністерку закордонних справ Фінляндії та чинну голову ОБСЄ Еліну Валтонен оштрафували в Грузії за незаконне перекриття дороги в Тбілісі, повідомили проурядові грузинські телеканали з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, передає «Радіо Свобода». Сума штрафу становить 5 тисяч ларі, що еквівалентно приблизно 1,8 тисячі доларів.

Наразі невідомо, чи отримала Валтонен адміністративний протокол і чи сплатила штраф перед від’їздом із країни. Публічних коментарів із цього приводу вона поки не надала.

Валтонен у соцмережі X прокоментувала заяву грузинської влади щодо її візиту 14 жовтня, звернувшись до прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. «Майбутнє Грузії належить вирішувати грузинському народу. Те ж стосується кожної держави-учасниці ОБСЄ. Щоб реалізувати це право, людям потрібна свобода слова та вільні й прозорі вибори з політичними альтернативами, з яких можна обирати», – зазначила вона, посилаючись на положення Заключного Гельсінського Акту. Валтонен запросила Кобахідзе до Фінляндії, щоб «зустрітися з вільною пресою та поспостерігати за будь-якою демонстрацією на його вибір».

Вона також вибачилася за скасування зустрічі з прем’єр-міністром Грузії через «неспівпадіння графіків». Раніше грузинська влада заявляла, що саме вона скасувала зустріч через участь Валтонен у протестах у Тбілісі.

Еліна Валтонен прибула до Грузії 14 жовтня в рамках регіонального турне. Того ж дня вона зустрілася з міністром закордонних справ Грузії Макою Бочорішвілі, висловивши жаль через затримання політичних опонентів партії «Грузинська мрія» та активістів. Пізніше Валтонен відвідала мітинг у Тбілісі, поспілкувавшись із учасниками протестів, і зустрілася з представниками громадянського суспільства. На проспекті Руставелі вона опублікувала відео, висловивши підтримку свободі слова та демократії в Грузії.

