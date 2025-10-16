Практика судов
В Грузии оштрафовали главу ОБСЕ Элину Валтонен за перекрытие дороги

19:00, 16 октября 2025
Финскую министерку обвинили в незаконном перекрытии дороги в Тбилиси.
Фото: ALBASAT
Министра иностранных дел Финляндии и действующего главу ОБСЕ Элину Валтонен оштрафовали в Грузии за незаконное перекрытие дороги в Тбилиси, сообщили проправительственные грузинские телеканалы со ссылкой на Министерство внутренних дел, передает «Радио Свобода». Сумма штрафа составляет 5 тысяч лари, что эквивалентно примерно 1,8 тысячи долларов.

Пока неизвестно, получила ли Валтонен административный протокол и уплатила ли штраф перед отъездом из страны. Публичных комментариев по этому поводу она пока не дала.

Валтонен в соцсети X прокомментировала заявление грузинских властей о ее визите 14 октября, обратившись к премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. «Будущее Грузии принадлежит грузинскому народу. То же касается каждого государства-участника ОБСЕ. Чтобы реализовать это право, людям нужна свобода слова и свободные и прозрачные выборы с политическими альтернативами, из которых можно выбирать», — отметила она, ссылаясь на положения Заключительного Хельсинкского акта. Валтонен пригласила Кобахидзе в Финляндию, чтобы «встретиться со свободной прессой и понаблюдать за любой демонстрацией по его выбору».

Она также извинилась за отмену встречи с премьер-министром Грузии из-за «несовпадения графиков». Ранее грузинские власти заявляли, что именно она отменила встречу из-за участия Валтонен в протестах в Тбилиси.

Элина Валтонен прибыла в Грузию 14 октября в рамках регионального турне. В тот же день она встретилась с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили, выразив сожаление по поводу задержания политических оппонентов партии «Грузинская мечта» и активистов. Позже Валтонен посетила митинг в Тбилиси, пообщавшись с участниками протестов, и встретилась с представителями гражданского общества. На проспекте Руставели она опубликовала видео, выразив поддержку свободе слова и демократии в Грузии.

